Bitcoin (BTC) tendiert in den letzten Tagen moderat gen Süden und weist erste Schwächeanzeichen auf. Daraus ergibt sich für aktive Trader ein interessantes Short-Setup

Bitcoin vor Zwischenkorrektur? Diese Chartmarken sollten Anleger im Blick haben

Bitcoin vor Zwischenkorrektur? Diese Chartmarken sollten Anleger im Blick haben

Trotz des Kursanstiegs auf 87.397 US-Dollar in der letzten Handelswoche, konnte sich die Krypto-Leitwährung Bitcoin bislang nicht nachhaltig weiter gen Norden vorarbeiten. Eine wichtige charttechnische Zone könnte kurzfristig interessant für einen Short-Einstieg werden. Das aktuelle Trading-Setup mit Entry, Kursziel und Stop-Loss.

Bitcoin: Short-Einstieg bei Abpraller um das Wochenendhoch

Nach dem Sprung auf ein neues Verlaufshoch scheint dem Bitcoin-Kurs die Luft auszugehen. Ein starker US-Dollar gepaart mit einer fallenden Nachfrage am Spot- und Futuremarkt deuten auf eine Erschöpfung des Käuferlagers hin. Die Divergenz zwischen steigendem Preis und rückläufigen Spot- und Futureskäufen erhöht die Wahrscheinlichkeit für eine Korrekturbewegung. Zudem zeigt sich mit Blick auf den Trendstärke-Indikator RSI eine bearishe Divergenz im Tageschart.

Eine entscheidende Rolle dürfte der Bereich um Hochs der letzten Handelstage zwischen 84.966 US-Dollar und 85.140 US-Dollar spielen. Touchiert der Bitcoin-Kurs diese Widerstandszone und wird hier gedeckelt, ist mit einem erneuten Abverkaufsversuch durch die Bären zu rechnen. Die Korrektur könnte den Kurs in der Folge zurück in Richtung des Wochentiefs bei 82.500 US-Dollar führen.

Oberhalb der 86.020 US-Dollar wäre das bearishe Trading-Szenario dagegen hinfällig.

Bearishes Trading-Setup

Richtung: Short

Einstieg: Zwischen 84.966 US-Dollar und 85.140 US-Dollar

Kursziel: 82.500 US-Dollar

Stop-Loss: 86.020 US-Dollar

Aktueller Kurs: 82.950 US-Dollar

Zeithorizont: wenige Tage

Redaktioneller Hinweis: Mit diesem Artikel wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden das Kauflevel sowie die Ziel- und Invalidierungsmarke des dargestellten Trading-Setups ab. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – hat diese Trading-Idee chartbasiert erstellt. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.