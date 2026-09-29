Ethereum trotzt dem Gegenwind – wie viel Potenzial hat der ETH-Kurs jetzt?

Der Krypto-Markt hat es derzeit nicht leicht. Die Unsicherheit bleibt hoch, denn die Ölpreis ist weiterhin problematisch und auch bei den Renditen der US-Staatsanleihen ist kein Ende in Sicht. Ethereum hat nach einem starken Lauf zwar korrigiert, hält sich im Vergleich zum Gesamtmarkt aber noch erstaunlich stabil. Betrachtet man wichtige On-Chain-Daten, gibt es zudem gute Gründe, warum die Rallye noch nicht vorbei sein muss. An einer ganz bestimmten Zone könnte bald wieder potenzielles Kaufinteresse aufkommen.
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