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On-Chain-Analyse 

Ethereum trotzt dem Gegenwind – wie viel Potenzial hat der ETH-Kurs jetzt?

Ethereum hält sich trotz Gegenwind erstaunlich stabil. Welche Kurszone jetzt wieder Nachfrage bringen könnte und warum Experten weiter bullish bleiben.

Louis Blümlein
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Ethereum-Münze vor steigendem Chartbild

Beitragsbild: KI-Fotomontage

 | Der Oktober könnte für Ethereum spannend werden

Der Krypto-Markt hat es derzeit nicht leicht. Die Unsicherheit bleibt hoch, denn die Ölpreis ist weiterhin problematisch und auch bei den Renditen der US-Staatsanleihen ist kein Ende in Sicht. Ethereum hat nach einem starken Lauf zwar korrigiert, hält sich im Vergleich zum Gesamtmarkt aber noch erstaunlich stabil. Betrachtet man wichtige On-Chain-Daten, gibt es zudem gute Gründe, warum die Rallye noch nicht vorbei sein muss. An einer ganz bestimmten Zone könnte bald wieder potenzielles Kaufinteresse aufkommen.

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