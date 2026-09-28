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Professor Christian Rieck im Interview 

“Bitcoin ist nicht das bessere Geld”

Christian Rieck hält Bitcoin für einen effektiven Schutz, wenn Institutionen ihre eigenen Regeln brechen. Trotzdem sieht er ein funktionierendes Fiat-System im Alltag klar im Vorteil.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Christian Rieck

Beitragsbild: Christian Rieck, KI-bearbeitet

 | Auf seinem YouTube-Kanal erreicht er Hunderttausende Menschen

Christian Rieck beschäftigt sich seit Jahren mit einer unbequemen Frage: Wie stabil ist unser aktuelles Geldsystem wirklich? Der Professor für Finance und Wirtschaftstheorie sowie Spiegel-Bestsellerautor spricht mit BTC-ECHO über die Schwächen von Fiat-Geld – und darüber, warum Bitcoin das bestehende System grundlegend infrage stellt. Weshalb die Kryptowährung große Vorteile mit sich bringt, aber trotzdem nicht automatisch das bessere Geld ist.

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