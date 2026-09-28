Christian Rieck beschäftigt sich seit Jahren mit einer unbequemen Frage: Wie stabil ist unser aktuelles Geldsystem wirklich? Der Professor für Finance und Wirtschaftstheorie sowie Spiegel-Bestsellerautor spricht mit BTC-ECHO über die Schwächen von Fiat-Geld – und darüber, warum Bitcoin das bestehende System grundlegend infrage stellt. Weshalb die Kryptowährung große Vorteile mit sich bringt, aber trotzdem nicht automatisch das bessere Geld ist.
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