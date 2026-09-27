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Die Bullen sind zurück 

Das ideale Krypto-Portfolio? Diese 3 Coins empfehlen die China-KIs für den Bullrun

Der Krypto-Aufschwung lässt Anleger auf den nächste große Rallye hoffen. Warum Bitcoin die unangefochtene Nr. 1 bleibt – und welche Altcoins Chinas führende KI-Modelle jetzt favorisieren.

Tobias Zander
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Krypto-Münzen vor China-Fahne

Beitragsbild: KI-Fotomontage

 | Auf diese Coins setzen die KI-Modelle aus dem Fernen Osten

Nach Monaten voller Rückschläge wächst am Krypto-Markt die Hoffnung auf einen neuen Bullrun. Bitcoin und die Top-Altcoins steigen wieder, die Stimmung dreht ins Positive und viele Anleger fragen sich, ob jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt gekommen ist. Unterdessen schließt Chinas KI-Szene in rasantem Tempo zu den US-Platzhirschen auf. BTC-ECHO hat deshalb bei den chinesischen Top-KI-Chatbots Kimi, DeepSeek und Dola nachgefragt. Welche Coins favorisieren sie und wie würden sie ein Krypto-Portfolio gewichten, um maximal vom Aufschwung zu profitieren? Die Antworten sind erstaunlich.

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