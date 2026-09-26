App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Jetzt Prämien verdienen
Lasse deine Kryptowährungen für dich arbeiten!
2,54 T
Hyperliquid-Kurs80,77 -0.17%
Bitcoin-Kurs73.706,69 0.04%
Ethereum-Kurs2.358,47 -0.33%
XRP-Kurs1,35 -2.60%
BNB-Kurs678,10 -0.18%
Hyperliquid-Kurs80,77 -0.17%
Solana-Kurs106,03 1.08%
TRON-Kurs0,295337 -0.31%
Dogecoin-Kurs0,085340 -0.69%
Cardano-Kurs0,224576 0.24%
Zcash-Kurs1.349,47 -3.37%
Chainlink-Kurs12,58 2.48%
Pi Network-Kurs0,079516 1.37%
On-Chain-Analyse 

XRP-Kurs: Wale schicken Milliarden zu Binance – ein Warnsignal?

Die großen XRP Wallets werden wieder deutlich aktiver und verschieben Milliarden von Coins zu Binance. Was dahinterstecken könnte und wo bei einem weiteren Rücksetzer wieder mehr Nachfrage wartet.

Louis Blümlein
Teilen
Bitcoin kaufen
Eine XRP-Münze vor blauem Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der XRP-Kurs büßt Gewinne ein

Bei XRP ist nach der Erholung der vergangenen Tage wieder etwas Tempo verloren gegangen. Der Kurs hat einen Teil der Gewinne abgegeben und nähert sich damit wieder einem Bereich, der bei weiteren Rücksetzern schnell wichtig werden könnte. Gleichzeitig bleibt das Umfeld am Gesamtmarkt schwierig. Hohe US-Renditen und ein wieder anziehender Ölpreis sorgen weiter für Gegenwind. Bei XRP selbst tut sich im Hintergrund aber ebenfalls einiges, was man beim Blick auf den Kurs allein kaum sieht. Gerade die Aktivitäten größerer Marktteilnehmer könnten in den kommenden Tagen noch eine größere Rolle spielen.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Zwei Hände ziehen Puppenfäden
Meinungs-ECHO“Bitcoin wird manipuliert”
Eine Nahaufnahme einer Tron (TRX) Kryptowährungsmünze steht aufrecht vor gestapelten Münzen
TRX im BlickTron-Kursprognose: Kann der Altcoin der Stärke am Krypto-Markt folgen?
Das Bild zeigt Robyn und ein Bitcoin-Münze
RobynHD im InterviewKrypto-Experte: “Bitcoin hat sein Bärenmarkttief bereits gesehen”
Ripple (XRP) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Ripple (XRP) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Ripple (XRP) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Ethena
0,246117
13.38%
Quant
92,87
12.96%
Aerodrome Finance
0,790065
12.71%
Canton
0,121387
12.22%
Dash
61,72
10.55%
Kaspa
0,040202
9.44%
Worldcoin
0,432804
8.98%
Jupiter
0,306240
8.74%
Filecoin
0,964823
8.50%
Bittensor
287,02
7.65%
Bitway
0,831873
-19.28%
Akedo
0,029673
-8.00%
NEAR Protocol
4,24
-6.53%
Injective
6,82
-5.72%
Venice Token
25,99
-3.78%
Zcash
1.349,47
-3.37%
XRP
1,35
-2.60%
Pepe
0,000004
-2.04%
NEXO
0,755823
-1.33%
Lighter
4,21
-1.00%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren