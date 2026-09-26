Die großen XRP Wallets werden wieder deutlich aktiver und verschieben Milliarden von Coins zu Binance. Was dahinterstecken könnte und wo bei einem weiteren Rücksetzer wieder mehr Nachfrage wartet.

Bei XRP ist nach der Erholung der vergangenen Tage wieder etwas Tempo verloren gegangen. Der Kurs hat einen Teil der Gewinne abgegeben und nähert sich damit wieder einem Bereich, der bei weiteren Rücksetzern schnell wichtig werden könnte. Gleichzeitig bleibt das Umfeld am Gesamtmarkt schwierig. Hohe US-Renditen und ein wieder anziehender Ölpreis sorgen weiter für Gegenwind. Bei XRP selbst tut sich im Hintergrund aber ebenfalls einiges, was man beim Blick auf den Kurs allein kaum sieht. Gerade die Aktivitäten größerer Marktteilnehmer könnten in den kommenden Tagen noch eine größere Rolle spielen.

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