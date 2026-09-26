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Meinungs-ECHO 

“Bitcoin wird manipuliert”

Beim Bitcoin-Kurs gab es jüngst einige Turbulenzen. Waren das die üblichen Kurskapriolen oder steckt mehr dahinter?

Moritz Draht
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Zwei Hände ziehen Puppenfäden

Beitragsbild: Shutterstock

 | Wird der Bitcoin-Kurs manipuliert?

Am Krypto-Markt hat man schon schlimmere Kursverluste als den zur Wochenmitte erlebt. Dennoch sorgt der Absturz um 4.000 US-Dollar für Gesprächsstoff. Nicht nur wegen der Geschwindigkeit, mit der dieser vonstattenging: gerade mal 15 Minuten. Es zeigte sich ein Muster, das – vorsichtig ausgedrückt – auf etwas Mithilfe von außen hindeutet. So steht der Verdacht wieder im Raum: Der Bitcoin-Kurs wurde und wird munter manipuliert. Was ist da dran?

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