Chainlink stellt bei einem der wichtigsten Tokenisierungsprojekte die nötige Infrastruktur. Wie hoch kann LINK jetzt steigen?

Der Oracle Token Chainlink gehört mit einem Plus von 15 Prozent aktuell zu den stärksten Gewinnern am Krypto-Markt und steigt damit auf einen Kurs von etwa 14 US-Dollar. Für neue Aufmerksamkeit sorgt dabei vor allem die zunehmende Verbindung zwischen traditionellen Finanzprodukten und der Blockchain. Erst am Donnerstag stellte Ondo Finance drei neue tokenisierte Portfolios vor, deren Anlagestrategien von BlackRock speziell für das Unternehmen entwickelt wurden. Chainlink spielt dabei im Ökosystem von Ondo eine wichtige Rolle: Das Oracle-Netzwerk liefert unter anderem Kursdaten für die tokenisierten Aktien und ETFs der Plattform und stellt mit CCIP die Infrastruktur für den Transfer zwischen verschiedenen Blockchains bereit.

Für LINK kommt die Entwicklung dabei zu einem guten Zeitpunkt: Schon in den vergangenen Tagen sorgten neue institutionelle Partnerschaften für zusätzlichen Auftrieb. Zudem hat das Narrativ um Real World Assets und Tokenisierung auch am Markt wieder deutlich an Fahrt aufgenommen. Ob der LINK-Kurs nach dem zweistelligen Tagesplus zunächst wieder vor einer Korrektur steht oder ob die Rallye erst einmal weitergeht, entscheidet sich jetzt an diesen Kursmarken:

LINK in der technischen Analyse

In den letzten 24 Stunden bewegte sich der LINK-Kurs in einer Range zwischen 13,10 US-Dollar (Tief) und 14,17 US-Dollar (Hoch) basierend auf den letzten 3–6 4h-Candles. Aktuell schloss die letzte 4h-Kerze bei 14,09 US-Dollar und liegt damit über dem Schlusskurs vor 24 Stunden (13,50 US-Dollar), was einem Anstieg von rund 4,4 % entspricht. Die Marktkapitalisierung liegt bei etwa 10,5 Milliarden US-Dollar. Für Dich ergibt sich kurzfristig eine klare Aufwärtsbewegung, die technisch weiter zu beobachten ist.

Der Kurs notiert deutlich oberhalb des EMA-20 (12,97 US-Dollar) und bildet eine Abfolge höherer Hochs und höherer Tiefs. Nahe Unterstützungen liegen bei 13,10 US-Dollar (letztes Swing-Tief) und dem EMA-20 bei 12,97 US-Dollar, Widerstände bei 14,17 US-Dollar (intraday-Hoch) und dem langfristigen Allzeithoch bei 52,70 US-Dollar. Solange die Notierung über dem EMA-20 verbleibt, bleibt die kurzfristige Marktlage bullisch.

Der RSI liegt bei rund 71,45 und signalisiert starke Kaufdynamik mit überkauften Anteilen. Das Histogramm weist eine Beschleunigung des Aufwärtsdrucks auf, was das Momentum bestätigt.

Die Bollinger-Bänder-Breite beträgt rund 1,82 USD (Upper 13,87 / Lower 12,04 US-Dollar) und hat sich zuletzt ausgeweitet. Der Markt ist in einer Konsolidierung mit erhöhtem Ausbruchsrisiko; für Anleger ergibt sich daraus ein mittleres Risiko.

Kurzfristige LINK-Kursprognose

Die kurzfristige Prognose für LINK am 25.09.2026 ist bullish, gestützt durch steigende Hochs/Tiefs und einen Kurs oberhalb des EMA-20. Unterstützungen: 13,10 US-Dollar (kurzfristiges Swing-Tief) und EMA-20 bei 12,97 US-Dollar; Widerstände: 14,17 US-Dollar (intraday) und ein anschließendes Zielcluster oberhalb 15,00 US-Dollar. Ein nachhaltiger Ausbruch über 14,17 US-Dollar mit Volumen würde weiteres Kaufinteresse und Kursziele Richtung 17,00 US-Dollar eröffnen; ein Bruch unter 13,10 US-Dollar würde kurzfristig Druck in Richtung 12,00–11,00 US-Dollar ausüben. Wenn Du positionierst, beachte die erhöhten RSI-Werte und setze klare Stopps am jeweiligen Invalidationslevel.

Neutrales Szenario

Mit 40 Prozent gilt eine Seitwärtsbewegung zwischen 13,10 und 14,50 US-Dollar als eines der beiden wahrscheinlichsten Szenarien. Dafür sollte Chainlink die Unterstützung bei 13,10 US-Dollar verteidigen und sich oberhalb des EMA-20 bei 12,97 US-Dollar halten. Ein RSI zwischen 50 und 70 sowie eng bis moderat verlaufende Bollinger-Bänder würden eine Konsolidierung zusätzlich stützen. Unterhalb von 12,50 US-Dollar wäre das Szenario invalidiert.

Bullisches Szenario

Ebenfalls mit 40 Prozent wird das bullische Szenario gewichtet. Dafür müsste Chainlink zunächst den Widerstand bei 14,17 US-Dollar mit deutlich steigendem Volumen überwinden und sich anschließend auf Vier-Stunden-Basis mehrfach über 14,50 US-Dollar halten. Steigt dabei der RSI über 75, würde das die Dynamik des Ausbruchs unterstreichen. Dann rückt das kurzfristige Zielcluster zwischen 15 und 17 US-Dollar in den Fokus. Unterhalb von 13 US-Dollar wäre das Szenario invalidiert.



Bärisches Szenario

Mit 20 Prozent bleibt eine deutlichere Korrektur das derzeit am wenigsten wahrscheinliche Szenario. Dafür müsste Chainlink die Unterstützung bei 13,10 US-Dollar mit zunehmendem Volumen verlieren und auch unter den EMA-20 bei 12,97 US-Dollar zurückfallen. Fällt gleichzeitig der RSI unter 50 und dreht der EMA-20 deutlich nach unten, würde sich das technische Bild weiter eintrüben. Als erstes Kursziel rückt dann der Bereich um 12,50 US-Dollar in den Fokus. Bei einer stärkeren Abwärtsbewegung wäre das Fibonacci-Retracement bei 11,97 US-Dollar die nächste wichtige Marke, darunter könnte der Kurs bis in den Bereich von 11 US-Dollar nachgeben. Ein Anstieg über 14,50 US-Dollar würde das bärische Szenario invalidieren.



Disclaimer: Die charttechnischen Informationen wurden mit Hilfe von Softwaretools und KI-Systemen erstellt. Es handelt sich hierbei nicht um Kauf- oder Verkaufsempfehlungen.

