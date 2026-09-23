Der Kurs der Highspeed-Blockchain Solana (SOL) kann im Zuge der marktweiten Rallyebewegung bis in die nächste wichtige Widerstandszone vorarbeiten. Ob der Kryptowährung ein Durchmarsch in Richtung Jahreshochs gelingt oder der SOL-Kurs eine Verschnaufpause einlegen wird, dürfte von den folgenden Kursmarken auf der Ober- und Unterseite abhängig sein.
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