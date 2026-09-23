Die Kryptowährung Solana (SOL) erreichte zu Wochenbeginn die nächste wichtige Zielzone. Gelingt den Bären jetzt der Gegenschlag? Oder kann der Altcoin die Trendbewegung zeitnah fortsetzen? Auf diese Kursmarken kommt es jetzt an.

Solana-Kursanalyse: Geht dem Altcoin kurzfristig die Luft aus?

Solana-Kursanalyse: Geht dem Altcoin kurzfristig die Luft aus?

Der Kurs der Highspeed-Blockchain Solana (SOL) kann im Zuge der marktweiten Rallyebewegung bis in die nächste wichtige Widerstandszone vorarbeiten. Ob der Kryptowährung ein Durchmarsch in Richtung Jahreshochs gelingt oder der SOL-Kurs eine Verschnaufpause einlegen wird, dürfte von den folgenden Kursmarken auf der Ober- und Unterseite abhängig sein.

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