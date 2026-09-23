Die Entwicklung leistungsfähiger Quantencomputer weckt unter Bitcoin-Anlegern immer größere Sorgen. Sollte die Technologie eines Tages weit genug sein, könnte sie jene kryptografische Verfahren ins Visier nehmen, auf denen Bitcoin beruht. Noch ist ein solcher Angriff Zukunftsmusik. Trotzdem bleibt die Unsicherheit groß, auch weil nur wenige die technischen Hürden und den tatsächlichen Zeitrahmen realistisch einschätzen können. Wann könnte Q-Day anstehen, was wären die Folgen und mit welchen Maßnahmen ließe sich das Netzwerk schützen? Das erklären vier Experten exklusiv gegenüber BTC-ECHO.
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