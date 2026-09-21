Die Krypto-Leitwährung Bitcoin springt zu Wochenbeginn weiter gen Norden und erreicht mit 86.354 US-Dollar den höchsten Stand seit Ende Januar. Nach einer Kurskonsolidierung in den Vorwochen, versucht der BTC-Kurs in den letzten Stunden einen Ausbruch über das bisherige Monatshoch zu initiieren. Mit einem Wert von 70 notiert das Stimmungsbarometer zwar weiterhin im Gierbereich, bietet jedoch noch Raum für anhaltende Kurszuwächse. Welche Stolpersteine auf dem Weg zurück in Richtung Jahreshoch dennoch nicht ausgeblendet werden dürfen, zeigt diese charttechnische Kursanalyse.
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