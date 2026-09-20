Der CLARITY Act sollte zum großen Befreiungsschlag werden, nun steckt das Gesetz fest. Was steht für den Krypto-Markt dabei auf dem Spiel?

CLARITY Act vorerst gescheitert: Wirklich ein Rückschlag für Krypto?

CLARITY Act vorerst gescheitert: Wirklich ein Rückschlag für Krypto?

Die Hoffnungen waren groß: Mit dem CLARITY Act sollte die US-Krypto-Branche endlich einen verlässlichen Rechtsrahmen bekommen. Doch nun ist das Gesetz im Senat vorerst ausgebremst. Ausgerechnet eines der wichtigsten Regulierungsvorhaben für den Krypto-Sektor steckt damit fest. Was bedeutet das für Bitcoin und den Krypto-Markt? Drei BTC-ECHO-Redakteure ordnen ein.

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