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CLARITY Act vorerst gescheitert: Wirklich ein Rückschlag für Krypto?

Der CLARITY Act sollte zum großen Befreiungsschlag werden, nun steckt das Gesetz fest. Was steht für den Krypto-Markt dabei auf dem Spiel?

Moritz Draht
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Eine Bitcoin-Münze auf einem fiktiven Geldschein, der DOnald Trump zeigt

Beitragsbild: Shutterstock

 | Welche Folgen hat das CLARITY-Aus für Bitcoin?

Die Hoffnungen waren groß: Mit dem CLARITY Act sollte die US-Krypto-Branche endlich einen verlässlichen Rechtsrahmen bekommen. Doch nun ist das Gesetz im Senat vorerst ausgebremst. Ausgerechnet eines der wichtigsten Regulierungsvorhaben für den Krypto-Sektor steckt damit fest. Was bedeutet das für Bitcoin und den Krypto-Markt? Drei BTC-ECHO-Redakteure ordnen ein.

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