Solana behauptet sich trotz schwierigen Marktumfelds. Auch technisch kommt das Netzwerk voran – aber reicht das für den nächsten Kursschub?

Solana vor dem Ausbruch? Diese Kurszone wird jetzt entscheidend

Solana vor dem Ausbruch? Diese Kurszone wird jetzt entscheidend

Solana befindet sich nach der starken August-Rally in einem aktuell deutlich schwierigeren Marktumfeld. Neue Sorgen im KI-Sektor haben die Risikobereitschaft an den Märkten gedämpft, während die jüngste Zinserhöhung der Fed und anhaltend hohe Anleiherenditen zusätzlichen Druck ausüben. SOL hält sich dennoch bei rund 100 US-Dollar. Im Chart wartet dort zwar ein ziemlich harter Widerstandsbereich, jedoch zeigt die Liquidation Heatmap, dass sich oberhalb des Kurses eine größere Zone aufgebaut hat.

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