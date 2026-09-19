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Liquidität baut sich auf 

Solana vor dem Ausbruch? Diese Kurszone wird jetzt entscheidend

Solana behauptet sich trotz schwierigen Marktumfelds. Auch technisch kommt das Netzwerk voran – aber reicht das für den nächsten Kursschub?

Louis Blümlein
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Solana-Münze vor Chart

Beitragsbild: Shutterstock

 | Solana steht vor wichtigen Kursmarken

Solana befindet sich nach der starken August-Rally in einem aktuell deutlich schwierigeren Marktumfeld. Neue Sorgen im KI-Sektor haben die Risikobereitschaft an den Märkten gedämpft, während die jüngste Zinserhöhung der Fed und anhaltend hohe Anleiherenditen zusätzlichen Druck ausüben. SOL hält sich dennoch bei rund 100 US-Dollar. Im Chart wartet dort zwar ein ziemlich harter Widerstandsbereich, jedoch zeigt die Liquidation Heatmap, dass sich oberhalb des Kurses eine größere Zone aufgebaut hat.

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