Solana vor dem Ausbruch? Diese Kurszone wird jetzt entscheidend

Solana befindet sich nach der starken August-Rally in einem aktuell deutlich schwierigeren Marktumfeld. Neue Sorgen im KI-Sektor haben die Risikobereitschaft an den Märkten gedämpft, während die jüngste Zinserhöhung der Fed und anhaltend hohe Anleiherenditen zusätzlichen Druck ausüben. SOL hält sich dennoch bei rund 100 US-Dollar. Im Chart wartet dort zwar ein ziemlich harter Widerstandsbereich, jedoch zeigt die Liquidation Heatmap, dass sich oberhalb des Kurses eine größere Zone aufgebaut hat.
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