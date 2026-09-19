Bitcoin steckt noch deutlich unter früheren Höchstständen. VanEck sieht trotzdem mehrere Gründe, warum sich das Bild langfristig stark verändern könnte.



Matthew Sigel von VanEck hält einen Bitcoin-Kurs von 100.000 US-Dollar im kommenden Jahr weiterhin für erreichbar. Der Leiter für digitale Vermögenswerte verweist vor allem auf die hohe Staatsverschuldung vieler Länder, die Anleger aus seiner Sicht stärker nach alternativen Wertspeichern suchen lässt. Auch die deutlich geringeren Kursschwankungen im Vergleich zu früheren Marktphasen wertet er positiv.

Trotz einer schwierigen Woche mit Zinserhöhungen in den USA und Japan sowie dem gescheiterten Clarity Act blieb Bitcoin vergleichsweise stabil. Für Sigel spricht das dafür, dass der Markt Rückschläge besser verkraftet als früher.

Bitcoin soll von hoher Verschuldung profitieren

Sigel sieht vor allem die Fiskalpolitik als langfristigen Treiber. Er hält es für unwahrscheinlich, dass Regierungen ihre Schuldenprobleme schnell lösen können. Sollte zusätzlich wieder mehr Liquidität in die Märkte fließen, könnte das Bitcoin aus seiner Sicht einen kräftigen Schub geben.

Für seine Einschätzung schaut er auch auf den Derivatemarkt. Dort zahlen Händler derzeit mehr für Absicherungen gegen fallende Kurse als für Wetten auf steigende Preise. Zusammen mit Rückkäufen am US-Anleihemarkt sieht er darin ein Umfeld, das bei einer Entspannung schnell neue Nachfrage auslösen könnte.

Trotz Rückkäufen sind die Renditen der US-Staatsanleihen deutlich gestiegen / Quelle: TradingView

Ausgehend von einem Bitcoin-Kurs von rund 80.000 US-Dollar müsste Bitcoin noch um 25 Prozent steigen, um die Marke von 100.000 US-Dollar zu erreichen. Ganz neu ist das Kursziel nicht: Der VanEck-Experte hatte die Marke bereits im Frühjahr genannt und später erneut bestätigt. Für 2029 stellte er sogar einen Bitcoin-Kurs von 500.000 US-Dollar in Aussicht.

Ob Bitcoin diese Marken tatsächlich erreicht, hängt allerdings von mehreren Faktoren ab. VanEck setzt darauf, dass institutionelle Käufer am Markt bleiben und sich die Liquidität wieder verbessert. Kommt beides zusammen, sieht Sigel für Bitcoin noch erhebliches Potenzial nach oben.