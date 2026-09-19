Bitcoin sollte man laut Vanguard-Gründer John Bogle “wie die Pest” meiden. Trotzdem passen einige seiner Investmentregeln erstaunlich gut zur Kryptowährung – und machen ihn fast zum Ur-Hodler.

Drei Lektionen von John Bogle: Was Anleger vom Bitcoin-Kritiker lernen können

Drei Lektionen von John Bogle: Was Anleger vom Bitcoin-Kritiker lernen können

Vanguard, der zweitgrößte Vermögensverwalter der Welt, bleibt Bitcoin gegenüber auch 2026 auf Distanz. Zwar sind die Spot ETFs anderer Anbieter inzwischen über die Plattform handelbar, aber eigene BTC-Produkte kommen für das Unternehmen weiterhin nicht infrage. Damit hält Vanguard an einer Linie fest, die kein Geringerer als Firmenpatriarch John Bogle geprägt hat. Noch 2017 riet dieser dazu, Bitcoin “wie die Pest” zu meiden. Wer sich mit seiner Anlagephilosophie beschäftigt, stößt allerdings auf Prinzipien, welche gerade Bitcoin-Investoren sinnvoll für sich nutzen können. Drei spannende Lektionen des Altmeisters, die für den Vermögensaufbau besonders wertvoll sind.

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