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KI-Modelle aus Fernost 

XRP-Kurs bis 2027: Diese Prognosen stellen Chinas führende KIs auf

Chinas KI-Modelle werden immer mehr zur ernsthaften Konkurrenz für die US-Anbieter. Wie bewerten Kimi, DeepSeek und Doubao die Chancen von XRP bis 2027? Ihre Prognosen dürften viele Ripple-Anleger überraschen.

Tobias Zander
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XRP-Münze und China-Symbolik

Beitragsbild: KI-Fotomontage

 | Was chinesische KIs zur XRP-Kursentwicklung verraten können

Chinas KI-Szene holt kräftig auf und setzt die US-Platzhirsche unter Druck. Den Anfang machte DeepSeek, nun sorgt mit Kimi K3 das nächste leistungsstarke Modell für Aufmerksamkeit. Auch bei XRP hat sich das Bild zuletzt deutlich verändert, denn noch vor wenigen Wochen drohte der Ripple-Coin unter 1 US-Dollar zu fallen. Dann folgte eine kräftige Kurserholung, bei der XRP zeitweise sogar besser abschnitt als Bitcoin. Wie schätzen die führenden KI-Modelle aus dem Reich der Mitte die weitere Entwicklung ein? BTC-ECHO hat sie nach drei XRP-Szenarien bis Januar 2027 gefragt. Ihre Prognosen liegen teils weit auseinander – und bieten einige Überraschungen.

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