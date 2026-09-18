Chinas KI-Szene holt kräftig auf und setzt die US-Platzhirsche unter Druck. Den Anfang machte DeepSeek, nun sorgt mit Kimi K3 das nächste leistungsstarke Modell für Aufmerksamkeit. Auch bei XRP hat sich das Bild zuletzt deutlich verändert, denn noch vor wenigen Wochen drohte der Ripple-Coin unter 1 US-Dollar zu fallen. Dann folgte eine kräftige Kurserholung, bei der XRP zeitweise sogar besser abschnitt als Bitcoin. Wie schätzen die führenden KI-Modelle aus dem Reich der Mitte die weitere Entwicklung ein? BTC-ECHO hat sie nach drei XRP-Szenarien bis Januar 2027 gefragt. Ihre Prognosen liegen teils weit auseinander – und bieten einige Überraschungen.
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