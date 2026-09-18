Revolut treibt seine Bankpläne in der Schweiz voran. Der jüngste Datenabfluss betrifft auch sensible Krypto-Transaktionen.

Krypto-Branche in Aufruhr: Revolut-Leak und Bitpanda-Abgänge

Krypto-Branche in Aufruhr: Revolut-Leak und Bitpanda-Abgänge

Bei Revolut und Bitpanda häufen sich derzeit die Schlagzeilen. Die britische Neobank will ihr Geschäft in der Schweiz ausbauen, muss nach dem Abfluss sensibler Kundendaten aber unangenehme Fragen beantworten. Bei der Krypto-Börse Bitpanda sorgen mehrere Abgänge aus der Führungsetage derweil für Bewegung.

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