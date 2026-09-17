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Tokenisierung trifft Casino 

Steht Solana vor dem nächsten Memecoin-Zyklus?

Robinhood hat vorgelegt. Doch Solana bringt die Infrastruktur für den neuen Memecoin-Trend mit. Was das für SOL bedeuten könnte.

Johannes Macswayed
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Eine Solana-Münze neben einer Bonk-Münze

Beitragsbild: Shutterstock / KI-Bearbeitung durch die Redaktion

 | Auf Solana rücken Memecoin-Spekulation und der Handel mit tokenisierten Aktien näher zusammen

Robinhoods sensationelles L2-Debüt zieht aktuell die Aufmerksamkeit der Trenches auf sich. Doch für die nächste Memeseason könnte ausgerechnet die vermeintlich ausgebrannte “Casino-Chain” Solana besonders gut aufgestellt sein. Denn zur neuen Meta gehört es, Memecoins mit tokenisierten Aktien zu paaren. Dafür besitzt die Hochleistungsblockchain bereits einen großen Teil der nötigen Komponenten.

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