Robinhood hat vorgelegt. Doch Solana bringt die Infrastruktur für den neuen Memecoin-Trend mit. Was das für SOL bedeuten könnte.

Steht Solana vor dem nächsten Memecoin-Zyklus?

Steht Solana vor dem nächsten Memecoin-Zyklus?

Robinhoods sensationelles L2-Debüt zieht aktuell die Aufmerksamkeit der Trenches auf sich. Doch für die nächste Memeseason könnte ausgerechnet die vermeintlich ausgebrannte “Casino-Chain” Solana besonders gut aufgestellt sein. Denn zur neuen Meta gehört es, Memecoins mit tokenisierten Aktien zu paaren. Dafür besitzt die Hochleistungsblockchain bereits einen großen Teil der nötigen Komponenten.

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