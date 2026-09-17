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Mit Kredit zum ganzen Bitcoin? Warum der schnelle Einstieg teuer enden kann

Ein ganzer Bitcoin auf einen Schlag klingt verlockend. Der Kredit bringt das Kapital sofort in den Markt, bindet den Käufer aber auch an eine feste Rückzahlung.

Josip Filipovic
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Bitcoin kaufen
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und eine Kreditkarte

Beitragsbild: Shutterstock

 | Unterschiedliche Investmentstrategien bringen jeweils eigene Chancen und Risiken mit sich

Der Traum, einen Bitcoin zu besitzen, ist für viele Menschen nach wie vor groß. Beim aktuellen Kurs kann es jedoch lange dauern, bis aus regelmäßigen Käufen ein ganzer Coin wird. Warum also nicht einen Kredit aufnehmen und die Summe sofort investieren? Was zunächst wie eine Abkürzung wirkt, kann schnell zur finanziellen Belastungsprobe werden. 

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