Ein ganzer Bitcoin auf einen Schlag klingt verlockend. Der Kredit bringt das Kapital sofort in den Markt, bindet den Käufer aber auch an eine feste Rückzahlung.

Mit Kredit zum ganzen Bitcoin? Warum der schnelle Einstieg teuer enden kann

Mit Kredit zum ganzen Bitcoin? Warum der schnelle Einstieg teuer enden kann

Der Traum, einen Bitcoin zu besitzen, ist für viele Menschen nach wie vor groß. Beim aktuellen Kurs kann es jedoch lange dauern, bis aus regelmäßigen Käufen ein ganzer Coin wird. Warum also nicht einen Kredit aufnehmen und die Summe sofort investieren? Was zunächst wie eine Abkürzung wirkt, kann schnell zur finanziellen Belastungsprobe werden.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.