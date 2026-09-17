Der Traum, einen Bitcoin zu besitzen, ist für viele Menschen nach wie vor groß. Beim aktuellen Kurs kann es jedoch lange dauern, bis aus regelmäßigen Käufen ein ganzer Coin wird. Warum also nicht einen Kredit aufnehmen und die Summe sofort investieren? Was zunächst wie eine Abkürzung wirkt, kann schnell zur finanziellen Belastungsprobe werden.
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