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+++Zinswende: Was das für Bitcoin bedeutet+++
"Besserer Wertspeicher" 

Hat Zcash als privater Bitcoin eine Zukunft?

Die Rallye bringt ZEC zurück ins Rampenlicht. Ob daraus mehr wird, hängt auch davon ab, welche Rolle Anleger dem Coin in ihrem Vermögen geben.

Johannes Macswayed
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Ein Stapel Bitcoin- und Zcash-Münzen neben einem Stapel Gold-Barren

Beitragsbild: Shutterstock / KI-Bearbeitung durch die Redaktion

 | Die neue Investmentthese für Zcash setzt auf Anleger, die ZEC dauerhaft als privates Reservevermögen halten.

Zcash hat erstmals die Marke von 1.000 US-Dollar geknackt. Mit dem Comeback kehrt die Debatte zurück, ob der Privacy Coin Bitcoin als Wertspeicher Konkurrenz machen kann. Dahinter steckt eine grundlegendere Frage: Bietet Zcash etwas, das Ethereum, Solana und Co. nicht ebenso liefern können?

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