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Diese Kryptowährungen profitieren am stärksten vom Stablecoin-Boom

Der Stablecoin-Markt wächst rasant und zieht immer mehr Kapital auf die Blockchain. Davon profitieren allerdings nicht alle Netzwerke gleich stark.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt verschiedene Stablecoins

Beitragsbild: Shutterstock

 | Stablecoins werden weltweit immer beliebter


Stablecoins könnten zum nächsten großen Wachstumstreiber des Krypto-Marktes werden. Für Anleger entscheidet ist jedoch mehr, welche Blockchains am meisten an diesem Boom verdienen, denn die Kapitalzuflüsse bringen nur jenen Netzwerken etwas, bei denen das Geld am Ende auch beim eigenen Coin ankommt. Welche Kryptowährungen könnten dabei zu den größten Profiteuren werden?

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