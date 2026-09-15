Stablecoins könnten zum nächsten großen Wachstumstreiber des Krypto-Marktes werden. Für Anleger entscheidet ist jedoch mehr, welche Blockchains am meisten an diesem Boom verdienen, denn die Kapitalzuflüsse bringen nur jenen Netzwerken etwas, bei denen das Geld am Ende auch beim eigenen Coin ankommt. Welche Kryptowährungen könnten dabei zu den größten Profiteuren werden?
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