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Härteprobe 

Was bei einer Attacke auf Bitcoin passieren würde

Bitcoin hat bisher jede Krise überstanden. Ein Angriff auf zentrale Schwachstellen könnte das Vertrauen in das Netzwerk jedoch massiv treffen.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Chris Seedor

Beitragsbild: Chris Seedor, KI-berabeitet

 | Bitcoin gilt als eines der widerstandsfähigsten Netzwerke überhaupt

Wer Bitcoin angreifen will, braucht nicht zwingend die Mehrheit der Rechenleistung. Die gefährlichsten Schwachstellen liegen womöglich dort, wo viele sie gar nicht vermuten – außerhalb des eigentlichen Codes. BTC-ECHO hat darüber exklusiv mit Chris “Seedor”, CEO von Seedor.io und bitsurance.io, gesprochen und ihn gefragt, wie Bitcoin tatsächlich angegriffen werden könnte.

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