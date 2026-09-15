Bitcoin hat bisher jede Krise überstanden. Ein Angriff auf zentrale Schwachstellen könnte das Vertrauen in das Netzwerk jedoch massiv treffen.

Was bei einer Attacke auf Bitcoin passieren würde

Was bei einer Attacke auf Bitcoin passieren würde

Wer Bitcoin angreifen will, braucht nicht zwingend die Mehrheit der Rechenleistung. Die gefährlichsten Schwachstellen liegen womöglich dort, wo viele sie gar nicht vermuten – außerhalb des eigentlichen Codes. BTC-ECHO hat darüber exklusiv mit Chris “Seedor”, CEO von Seedor.io und bitsurance.io, gesprochen und ihn gefragt, wie Bitcoin tatsächlich angegriffen werden könnte.

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