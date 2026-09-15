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Krypto-Regulierung vor der Abstimmung 

Clarity Act: Das steht für den Krypto-Markt heute auf dem Spiel

Heute stimmt der US-Senat über den Clarity Act ab. Nach monatelangem Streit gab es zuletzt Bewegung, doch die nötige Mehrheit ist noch nicht sicher.

Ludwig Schlick
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Das Kapitol in Washington

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Clarity Act soll die Zuständigkeiten zwischen SEC und CFTC gesetzlich regeln

Heute steht der Clarity Act vor seiner bislang wichtigsten Abstimmung im US-Senat. Mindestens 60 Senatoren müssen dafür stimmen, die Beratungen über das Krypto-Gesetz aufzunehmen. Ob diese Mehrheit zustande kommt, ist offen. Zuletzt kam jedoch Bewegung in die Verhandlungen: Donald Trump akzeptierte Teile eines parteiübergreifenden Kompromisses zu den umstrittenen Ethikregeln.

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