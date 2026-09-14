App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
2,32 T
Hyperliquid-Kurs70,21 3.73%
Bitcoin-Kurs68.213,98 2.26%
Ethereum-Kurs2.188,76 1.06%
XRP-Kurs1,26 7.39%
BNB-Kurs626,39 0.59%
Hyperliquid-Kurs70,21 3.73%
Solana-Kurs89,12 2.15%
TRON-Kurs0,294089 -0.21%
Dogecoin-Kurs0,073170 0.38%
Cardano-Kurs0,183763 1.93%
Zcash-Kurs1.027,55 7.71%
Chainlink-Kurs10,07 1.94%
Pi Network-Kurs0,084245 0.07%
Kryptowertpapiere 

Deutsche Börsengruppe steigt in den Handel mit Kryptowertpapieren ein

Kryptowertpapiere gibt es in Deutschland seit fünf Jahren, gehandelt werden sie kaum. Eine neue Kooperation soll das ändern, allerdings erst in einem zweiten Schritt.

Ludwig Schlick
Teilen
Bitcoin kaufen
Bundestagsgebäude

Beitragsbild: Shutterstock

 | Kryptowertpapiere sollen in Deutschland über etablierte Vertriebswege verfügbar werden

Die Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG und die Gubbi AG wollen Kryptowertpapiere im professionellen Finanzvertrieb verankern. Das teilten beide Unternehmen am 10. September mit. Über die Kooperation erhalten die mehr als 700 Vertriebspartner der Fondsbörse Zugang zum GDX Primary Market, einer Plattform der Gubbi AG für die Erstplatzierung digitaler Wertpapiere.

Die Fondsbörse gehört zur BÖAG Börsen AG, die unter anderem die Börsen Hamburg und Hannover betreibt. Seit 2004 vermittelt sie den Handel mit geschlossenen Fonds und hat nach eigenen Angaben über vier Milliarden Euro Nominalkapital umgesetzt. Auf der Plattform lassen sich Anteile an rund 4.500 Fonds handeln, überwiegend aus den Bereichen Immobilien und Schifffahrt.

Der Zweitmarkt kommt später

Der interessantere Teil der Ankündigung betrifft den Handel nach der Emission. Kryptowertpapiere sind in Deutschland seit dem elektronischen Wertpapiergesetz von 2021 zulässig, gelten bislang aber als weitgehend illiquide. Wer einmal gezeichnet hat, kommt kaum wieder heraus.

“Wir erzielen dadurch auch eine deutlich verbesserte Handelbarkeit unserer Digitalen Assets via Zweitmarkt”, sagt Gubbi-Chef Tobias Eckl. Beide Unternehmen lassen den Starttermin des Zweitmarkts offen und nennen den Sekundärmarkt in ihrer Mitteilung lediglich als nächsten Schritt.

Alex Gadeberg, Vorstand der Fondsbörse, sieht digitale Vermögenswerte auf dem Weg in den regulären Kapitalmarkt. Über den GDX Primary Market ließen sich solche Produkte direkt in bestehende Vertriebsstrukturen bei Maklerpools, Banken, Sparkassen sowie Finanz- und Versicherungsvertrieben einbinden.

Die Gubbi AG wurde 2022 gegründet und hat ihren Hauptsitz in München. Angaben dazu, wie viele Produkte bereits über den GDX Primary Market laufen oder welches Volumen dabei umgesetzt wurde, machen die Unternehmen nicht.

BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Ein grünes Bitcoin-Symbol
Makro-Investor Jordi Visser meintDer Krypto-Bullenmarkt hat längst begonnen
Ein Gelddrucker als Symbol von Inflation
Das Marktumfeld kipptBitcoin ausgebremst: Ist das der Anfang vom nächsten Inflationsschock?
Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.
Makro-WochenausblickWas wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
NEAR Protocol
2,21
9.00%
Stellar
0,167436
7.77%
Zcash
1.027,55
7.71%
XRP
1,26
7.39%
Lighter
3,83
5.67%
Uniswap
5,74
5.14%
PancakeSwap
2,04
4.67%
Hyperliquid
70,21
3.73%
Flare
0,005803
3.71%
Ethena
0,125612
3.56%
Rain
0,012357
-6.74%
MemeCore
0,929818
-5.80%
Filecoin
0,823947
-4.40%
Bitway
0,581494
-3.73%
Monero
443,73
-3.40%
Quant
55,25
-1.76%
Litecoin
46,63
-1.53%
PAX Gold
3.717,90
-1.06%
Tether Gold
3.713,48
-1.04%
JUST
0,097302
-0.75%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren