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Das Marktumfeld kippt 

Bitcoin ausgebremst: Ist das der Anfang vom nächsten Inflationsschock?

Hinter dem aktuellen Druck steckt mehr als nur ein schwacher Chart. Öl, Anleiherenditen und Fed-Erwartungen ziehen gleichzeitig an, doch ganz ohne Hoffnung ist der Markt noch nicht.

Louis Blümlein
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Ein Gelddrucker als Symbol von Inflation

Beitragsbild: Shutterstock

 | Bitcoin- und Krypto-Anleger blicken jetzt auf die US-Inflation

Bitcoin und der Krypto-Markt müssen derzeit mit einer schwierigen Kombination von Makro-Faktoren kämpfen. Der Ölpreis hält sich über 100 US-Dollar, an den Anleihemärkten bleiben die Renditen hoch und nach den neuen Inflationsdaten wird eine weitere Zinserhöhung der Fed immer wahrscheinlicher. Das Umfeld ist damit aktuell sehr unangenehm, komplett vom Tisch ist eine Erholung aber trotzdem nicht. Eine leichte Entspannung beim Öl oder bei den Zinserwartungen dürfte dem Krypto-Markt wieder mehr Luft geben. So könnte es jetzt weitergehen.

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