Hinter dem aktuellen Druck steckt mehr als nur ein schwacher Chart. Öl, Anleiherenditen und Fed-Erwartungen ziehen gleichzeitig an, doch ganz ohne Hoffnung ist der Markt noch nicht.

Bitcoin ausgebremst: Ist das der Anfang vom nächsten Inflationsschock?

Bitcoin ausgebremst: Ist das der Anfang vom nächsten Inflationsschock?

Bitcoin und der Krypto-Markt müssen derzeit mit einer schwierigen Kombination von Makro-Faktoren kämpfen. Der Ölpreis hält sich über 100 US-Dollar, an den Anleihemärkten bleiben die Renditen hoch und nach den neuen Inflationsdaten wird eine weitere Zinserhöhung der Fed immer wahrscheinlicher. Das Umfeld ist damit aktuell sehr unangenehm, komplett vom Tisch ist eine Erholung aber trotzdem nicht. Eine leichte Entspannung beim Öl oder bei den Zinserwartungen dürfte dem Krypto-Markt wieder mehr Luft geben. So könnte es jetzt weitergehen.

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