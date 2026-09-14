Am Krypto-Markt richtet sich der Blick diese Woche stark auf die USA. Dort stehen Entscheidungen an, die für neue Bewegung sorgen könnten.

Fed und Senat machen Ernst: Krypto steht vor einer Woche mit enormer Sprengkraft

Fed und Senat machen Ernst: Krypto steht vor einer Woche mit enormer Sprengkraft

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Wichtige Termine für den Krypto-Markt stehen bevor, darunter die Fed-Sitzung und der Clarity Act. â³

Zinsentscheid der US-Notenbank könnte kurzfristige Auswirkungen auf Bitcoin und Altcoins haben. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Für den Krypto-Markt stehen in dieser Woche gleich mehrere wichtige Termine an. Neben der weiteren Entscheidung über den Clarity Act blickt der Markt auf die Federal Reserve und ihre nächste geldpolitische Sitzung. Am Mittwoch um 20:00 Uhr deutscher Zeit verkündet die US-Notenbank ihren Zinsentscheid, eine halbe Stunde später tritt Fed-Chef Kevin Warsh vor die Presse.

Warshs anschließende Pressekonferenz könnte bei Bitcoin und Altcoins kurzfristig für starke Ausschläge sorgen / Quelle: CME Group

Der Leitzins liegt seit drei Sitzungen bei 3,50 bis 3,75 Prozent, inzwischen wird jedoch mit rund 87 Prozent Wahrscheinlichkeit eine Erhöhung um 25 Basispunkte eingepreist. Damit würde die Spanne auf 3,75 bis 4,00 Prozent steigen. Für Bitcoin wäre ein solcher Schritt zunächst eher negativ, vor allem wenn Warsh weitere Straffungen in Aussicht stellt.

Krypto startet verhalten in die Fed-Woche

Am Krypto-Markt bleibt die Bewegung zum Wochenstart überschaubar: Bitcoin handelt bei rund 77.580 US-Dollar, Ethereum liegt bei 2.512 US-Dollar und verliert leicht. Solana steht bei rund 101,08 US-Dollar, XRP kommt auf 1,37 US-Dollar.

Die US Spot ETFs lieferten dem Bitcoin-Kurs in der vergangenen Woche kaum Rückenwind. Aus den Produkten flossen netto 462,73 Millionen US-Dollar ab, womit eine dreiwöchige Serie positiver Zuflüsse endete. Bei den Ethereum Spot ETFs war das Bild freundlicher, dort kamen netto 197,11 Millionen US-Dollar hinzu.

Auch die traditionellen Märkte starten schwächer in die Woche. Die Futures auf den S&P 500 geben rund 0,51 Prozent nach, beim Nasdaq liegt das Minus bei etwa 1,35 Prozent. Steigende Ölpreise und höhere Anleiherenditen sorgen schon vor der Fed-Sitzung für Nervosität.

Der zweite Termin, der für den Krypto-Markt wichtig ist, steht am Dienstagabend an. Dann entscheidet sich beim Clarity Act im Senat, ob der Gesetzentwurf den nächsten Verfahrensschritt nimmt.