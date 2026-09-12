Millionen Nutzer treffen auf ein Token-Modell aus Staking und KI-Credits. Die aktuelle Bewertung setzt jedoch bereits ein starkes Wachstum voraus.

Venice AI (VVV): Wie viel Potenzial steckt hinter dem Hype-KI-Coin?

Venice AI (VVV): Wie viel Potenzial steckt hinter dem Hype-KI-Coin?

Wenn es um die Kryptowährungen mit dem größten Hype geht, kommt man an Venice AI derzeit nicht vorbei. Seit Monaten folgt ein Allzeithoch dem nächsten – 1.400 Prozent seit Jahresbeginn sprechen für sich. Mit einer Marktkapitalisierung von fast 1,2 Milliarden US-Dollar ist der junge Coin zudem innerhalb weniger Monate in die Top 100 der größten Kryptowährungen gesprungen. Doch was steckt hinter dem Hype und ist er überhaupt gerechtfertigt?

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