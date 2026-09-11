Nach der Krypto-Rallye Ende August haben sich die Kurse vorerst stabilisiert. Einige Coins könnten beim nächsten Schub besonders stark profitieren. Das sind unsere Favoriten.

Krypto-Comeback 2026: Welche Coins jetzt die größten Chancen bieten könnten

Krypto-Comeback 2026: Welche Coins jetzt die größten Chancen bieten könnten

Die Bullen sind zurück

Die Wochen vor dem großen Krypto-Comeback Ende August zehrten stark an den Nerven der Anleger. Der Bitcoin-Kurs verharrte im Niemandsland, die meisten Altcoins flogen vollständig unter dem Radar. Doch dann meldete sich der Krypto-Markt umso eindrucksvoller zurück: Bitcoin schnellte zeitweise über 80.000 US-Dollar, Ethereum, XRP und andere Projekte legten teils noch stärker zu. Seitdem haben sich die Kurse vorerst stabilisiert und alles wartet auf den nächsten großen Schub. Wer nun früh auf die richtigen Coins setzt, könnte vom kommenden Bullrun enorm profitieren. Wo bieten sich die größten Chancen und welche Kryptowährungen sind derzeit besonders attraktiv bewertet? Das sind die Geheimtipps der BTC-ECHO Redaktion.

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