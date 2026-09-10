Tokenisierung ist eines der Buzzwords der Krypto-Industrie. Das verstaubte Finanzsystem soll dank der Blockchain-Technologie endlich effizienter werden. RWA-Projekte, die sich diesem Ziel verschrieben haben, gibt es zuhauf und viele sind durchaus erfolgreich. Doch spiegelt sich dieser Erfolg nicht immer im Kurswert der Coins wider. BTC-ECHO hat die größten Projekte unter die Lupe genommen.
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