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RWA-Boom: Welche Coins tatsächlich von der Tokenisierung profitieren

Tokenisierte Vermögenswerte (RWA) gelten als eine der vielversprechendsten Innovationen des Finanzsektors, aber nicht jeder Coin profitiert davon gleichermaßen.

Daniel Hoppmann
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RWA Coins vor der Wall Street.

Beitragsbild: Shutterstock | KI-bearbeitet

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Tokenisierung ist eines der Buzzwords der Krypto-Industrie. Das verstaubte Finanzsystem soll dank der Blockchain-Technologie endlich effizienter werden. RWA-Projekte, die sich diesem Ziel verschrieben haben, gibt es zuhauf und viele sind durchaus erfolgreich. Doch spiegelt sich dieser Erfolg nicht immer im Kurswert der Coins wider. BTC-ECHO hat die größten Projekte unter die Lupe genommen.

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