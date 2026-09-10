Tokenisierte Vermögenswerte (RWA) gelten als eine der vielversprechendsten Innovationen des Finanzsektors, aber nicht jeder Coin profitiert davon gleichermaßen.

RWA-Boom: Welche Coins tatsächlich von der Tokenisierung profitieren

RWA-Boom: Welche Coins tatsächlich von der Tokenisierung profitieren

Von ETH bis XRP

Tokenisierung ist eines der Buzzwords der Krypto-Industrie. Das verstaubte Finanzsystem soll dank der Blockchain-Technologie endlich effizienter werden. RWA-Projekte, die sich diesem Ziel verschrieben haben, gibt es zuhauf und viele sind durchaus erfolgreich. Doch spiegelt sich dieser Erfolg nicht immer im Kurswert der Coins wider. BTC-ECHO hat die größten Projekte unter die Lupe genommen.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Fakten statt Fake News

Unabhängige & sachliche Berichterstattung

Jederzeit kündbar Flexibel testen 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.