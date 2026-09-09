Hinter dem stark wachsenden Stablecoin-Geschäft von Visa entsteht eine neue Finanzierungsinfrastruktur. Warum der Schritt größer ist als er klingt.

Visa verbindet sein Kartennetzwerk erstmals mit Onchain-Krediten

Visa verbindet sein Kartennetzwerk erstmals mit Onchain-Krediten

Die Geschichte der Stablecoins ist inzwischen eine echte Erfolgsgeschichte, die weit über die Grenzen des Krypto-Marktes hinausgeht. Bei dem Zahlungsriesen Visa laufen bereits mehr als 160 Stablecoin-Kartenprogramme zusammen und deren Zahlungsvolumen ist innerhalb eines Jahres um 200 Prozent gestiegen.

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