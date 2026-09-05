Die Schweiz hat sich zu einem der wichtigsten Bitcoin-Standorte Europas entwickelt. Relai-CEO Julian Liniger erklärt, was Anleger und Politik in Deutschland vom Nachbarland lernen können.

Das macht die Schweiz bei Bitcoin besser als Deutschland

Das macht die Schweiz bei Bitcoin besser als Deutschland

Bei Bitcoin hat sich die Schweiz einen Ruf als einer der offensten Standorte Europas erarbeitet. Nicht nur Unternehmen finden dort vergleichsweise gute Bedingungen – auch unter Anlegern unterscheidet sich der Blick auf Bitcoin teilweise deutlich von Deutschland. Relai-CEO Julian Liniger erklärt im Gespräch mit BTC-ECHO, woran das liegt und was sich deutsche Investoren und die Politik vom Nachbarland abschauen könnten.

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