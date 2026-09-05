Bei Bitcoin hat sich die Schweiz einen Ruf als einer der offensten Standorte Europas erarbeitet. Nicht nur Unternehmen finden dort vergleichsweise gute Bedingungen – auch unter Anlegern unterscheidet sich der Blick auf Bitcoin teilweise deutlich von Deutschland. Relai-CEO Julian Liniger erklärt im Gespräch mit BTC-ECHO, woran das liegt und was sich deutsche Investoren und die Politik vom Nachbarland abschauen könnten.
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