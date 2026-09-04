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Zinswende 

Starker US-Arbeitsmarkt überrascht: Wird es für Bitcoin jetzt ungemütlich?

Die US-Wirtschaft schafft deutlich mehr Jobs als erwartet und eine Zinserhöhung wird wahrscheinlicher. Das wird jetzt wichtig.

Jan-Malte Minnerup
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Der neue Fed-Chef Kevin Warsh vor US-Flaggen.

Beitragsbild: picture alliance / AdMedia

 | Fed-Chef Kevin Warsh dürfte sich in einer weiteren Zinserhöhung bestätigt sehen.

Der US-Arbeitsmarkt hat im August überraschend deutlich zugelegt und neue Argumente für den zuletzt deutlich restriktiveren Kurs des Federal-Reserve-Chef Kevin Warsh geliefert. Für den Krypto-Markt sind das erstmal keine guten Aussichten und Bitcoin verlor infolge der Veröffentlichung der Zahlen gleich etwas über zwei Prozent.

162.000 Stellen verändern die Zinslage

Außerhalb der Landwirtschaft entstanden im August 162.000 neue Stellen und damit dreimal so viele wie erwartet. Im Vorfeld waren Ökonomen von einem Zuwachs um gerade einmal 55.000 Stellen ausgegangen. Unverändert blieb dagegen die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent und auch bei den Löhnen gab es kein zusätzliches Entspannungssignal. Gegenüber dem Vormonat sind die durchschnittlichen Gehälter um 0,3 Prozent und auf Jahresbasis sogar um 3,1 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote blieb dagegen unverändert bei 4,1 Prozent.

Warum die Daten Bitcoin belasten

Erst Ende August hatte Warsh in Jackson Hole den US-Arbeitsmarkt als stabil und mit Vollbeschäftigung vereinbar bezeichnet. Seine größte Sorge ist deshalb weiterhin die über dem Zwei-Prozent-Ziel liegende Inflation in den USA und die Arbeitsmarktdaten liefern ihm jetzt die Argumente für eine weitere Zinserhöhung im September. Entsprechend reagierten die Märkte unmittelbar nach der Veröffentlichung mit einem Anstieg der eingepreisten Wahrscheinlichkeit für einen Zinsschritt um 25 Basispunkte von 50 auf knapp 60 Prozent. Zudem zogen die Renditen für kurzfristige US-Staatsanleihen an.

Die Arbeitsmarktdaten haben die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung gesteigert I CEM Group

Für Bitcoin ist diese Kombination höchst ungünstig, weil höhere Zinsen die Attraktivität risikoärmerer Anlagen erhöhen. Am 11. September veröffentlicht das US-Arbeitsministerium die neuen Inflationsdaten für August. Sollten diese ebenfalls stärker ausfallen als erwartet, dürfte Warsh vor der Fed-Sitzung am 16. September deutlich mehr Rückendeckung für eine weitere Zinserhöhung erhalten.

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