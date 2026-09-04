Gold und Immobilien als Rettungsanker in Krisenzeiten auf der einen Seite, Bitcoin als hochspekulative Wette auf der anderen – das war bis vor kurzem die gängige Wahrnehmung deutscher Privatanleger. Doch aktuell zeichnet sich ein Bewusstseinswandel ab, nicht zuletzt, weil Millennials und die Gen Z an den Finanzmärkten eine immer wichtigere Rolle spielen. Vielen von ihnen gilt Bitcoin schon heute als langfristiges Sparvehikel. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Immobilienentwickler Leon Wankum, welche objektiven Vorteile die Kryptowährung gegenüber Häusern und Wohnungen besitzt. Außerdem verrät er, warum Quantencomputer-Angriffe überschätzt werden und wo 2026 tatsächlich die größten Risiken für Bitcoin lauern.
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