App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade ohne Eigenrisiko
Zeige deine Performance & werde Funded-Trader!
2,34 T
Hyperliquid-Kurs74,29 5.06%
Bitcoin-Kurs69.992,68 4.28%
Ethereum-Kurs2.177,35 4.95%
XRP-Kurs1,25 6.00%
BNB-Kurs618,79 2.32%
Hyperliquid-Kurs74,29 5.06%
Solana-Kurs89,73 3.38%
TRON-Kurs0,283143 0.51%
Dogecoin-Kurs0,075286 4.87%
Cardano-Kurs0,190924 6.22%
Zcash-Kurs840,08 17.68%
Chainlink-Kurs10,35 6.92%
Pi Network-Kurs0,082113 1.25%
5 Fragen an Leon Wankum 

“Bitcoin schlägt Immobilien”: Warum dieser Experte die Kryptowährung für überlegen hält

Immobilien-Profi Leon Wankum setzt auf Bitcoin als überlegenen Wertspeicher. Weshalb sowohl Häuser als auch Gold gegen die Kryptowährung verlieren – und welche Gefahr unterschätzt wird.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin kaufen
Bitcoin-Experte Leon Wankum steht vor einer BTC-Münze und einer Immobilie

Beitragsbild: L. Wankum I KI-Fotomontage

 | Im Gespräch mit BTC-ECHO steht Immobilien-Profi Leon Wankum Rede und Antwort

Gold und Immobilien als Rettungsanker in Krisenzeiten auf der einen Seite, Bitcoin als hochspekulative Wette auf der anderen – das war bis vor kurzem die gängige Wahrnehmung deutscher Privatanleger. Doch aktuell zeichnet sich ein Bewusstseinswandel ab, nicht zuletzt, weil Millennials und die Gen Z an den Finanzmärkten eine immer wichtigere Rolle spielen. Vielen von ihnen gilt Bitcoin schon heute als langfristiges Sparvehikel. Im Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Immobilienentwickler Leon Wankum, welche objektiven Vorteile die Kryptowährung gegenüber Häusern und Wohnungen besitzt. Außerdem verrät er, warum Quantencomputer-Angriffe überschätzt werden und wo 2026 tatsächlich die größten Risiken für Bitcoin lauern.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Fakten statt Fake News
  • Unabhängige & sachliche Berichterstattung
  • Jederzeit kündbar
Flexibel testen
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Eine Bitcoin Wallet liegt auf dem Tisch und die Münzen fallen heraus.
Scheidung wegen Bitcoin50 Millionen in Krypto versprochen – in seiner Wallet waren nur 2,22 Pfund
Euro-Skulptur vor dem Hauptsitz der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main
Krypto in DACHDigitaler Euro kommt: Doch dieses Gutachten setzt der EZB klare Grenzen
Bitcoin-Münze in der Nahaufnahme.
On-Chain-AnalyseBitcoin-Kurs vor neuem Schub? Dieses Signal gab es 8 Monate nicht
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Dash
44,12
20.46%
SPX6900
0,550276
20.21%
Zcash
840,08
17.68%
Lighter
3,93
16.24%
Ethena
0,144394
10.33%
Uniswap
5,46
9.90%
Chainlink
10,35
6.92%
Cardano
0,190924
6.22%
Official Trump
2,05
6.20%
Venice Token
14,90
6.14%
MemeCore
0,892528
-2.65%
Filecoin
0,664895
-1.96%
Morpho
2,15
-1.83%
Jupiter
0,191799
-0.44%
Algorand
0,079658
-0.22%
Polkadot
0,756568
-0.12%
Falcon USD
0,859901
-0.02%
USDGO
0,863180
-0.02%
Figure Heloc
0,890802
0.00%
USDC
0,863068
0.00%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren