Strive will bis zum Jahresende zum zweitgrößten börsennotierten Bitcoin-Halter der Welt aufsteigen. Zumindest hält das der CEO Matt Cole für möglich. Insgesamt hält Strive damit 23.156 BTC im Wert von knapp 1,9 Milliarden US-Dollar, allein im vergangenen Monat kamen 3.156 BTC hinzu.
“Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Strive das Jahr als zweitgrößter Bitcoin-Halter beendet”, erklärt Cole im One Share Podcast. Als Basisszenario betrachtet er diese Entwicklung allerdings nicht.
Optionsscheine könnten weitere Bitcoin-Käufe ermöglichen
Entscheidend könnten ausstehende Optionsscheine im Volumen von mehr als 700 Millionen US-Dollar werden, die Mitte Oktober auslaufen. Steigt die Strive-Aktie über den Ausübungspreis von 27 US-Dollar, könnte deren Einlösung zusätzliches Kapital für Bitcoin-Käufe bringen. Zum Zeitpunkt des Schreibens erreichte die Aktie bereits 26,54 US-Dollar.
Zusammen mit weiteren Finanzierungsmöglichkeiten sieht Cole einen erheblichen Spielraum: “Wenn wir das erreichen, sprechen wir über eine Kapazität von möglicherweise 1,4 Milliarden US-Dollar, um Bitcoin zu kaufen.”
Rund 1.200 BTC pro Woche wären nötig
Auf Platz 2 liegt derzeit Twenty One Capital mit 43.514 BTC. Bei noch 17 Wochen bis Jahresende müsste Strive durchschnittlich rund 1.200 BTC pro Woche kaufen, um vorbeizuziehen, sofern Twenty One seinen Bestand nicht erhöht.
Cole hält dieses hohe Kauftempo für möglich: “Wenn wir im Durchschnitt 1.000 Bitcoin pro Woche kaufen würden, was passieren kann oder auch nicht, wäre das allein schon eine Menge Bitcoin.” Strive besitzt derzeit die fünftgrößte börsennotierte Bitcoin-Treasury.