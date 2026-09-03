Auch im Bitcoin-Bärenmarkt blickt die große Mehrheit der westlichen Hodler vor allem auf die BTC-Kursentwicklung; mal optimistisch, mal pessimistisch; mal kurz- mal langfristig. Im globalen Süden etabliert sich die Krypto-Leitwährung vielerorts hingegen zunehmend als verlässliches Zahlungsmittel im Alltag. Warum dort die ersten Bitcoin-basierten Volkswirtschaften entstehen könnten, während Europa stärker auf digitale Kontrolle und Regulierung setzt, erklärt Trezor-Experte Josef Tětek exklusiv im Gespräch mit BTC-ECHO. Zudem warnt er vor Honeypots bei großen Verwahrinstituten und plädiert für echte Bitcoin-Selbstverwahrung.
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