Im globalen Süden wächst die Bitcoin Adoption trotz Bärenmarkt weiter. Josef Tětek erklärt, warum Europa ins Hintertreffen gerät und wo unterschätzte Risiken für die Kryptowährung lauern.

“Europa steht vor einer schweren Krise”: Warum Bitcoin gefährdet ist

“Europa steht vor einer schweren Krise”: Warum Bitcoin gefährdet ist

Auch im Bitcoin-Bärenmarkt blickt die große Mehrheit der westlichen Hodler vor allem auf die BTC-Kursentwicklung; mal optimistisch, mal pessimistisch; mal kurz- mal langfristig. Im globalen Süden etabliert sich die Krypto-Leitwährung vielerorts hingegen zunehmend als verlässliches Zahlungsmittel im Alltag. Warum dort die ersten Bitcoin-basierten Volkswirtschaften entstehen könnten, während Europa stärker auf digitale Kontrolle und Regulierung setzt, erklärt Trezor-Experte Josef Tětek exklusiv im Gespräch mit BTC-ECHO. Zudem warnt er vor Honeypots bei großen Verwahrinstituten und plädiert für echte Bitcoin-Selbstverwahrung.

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