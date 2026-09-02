Wer Kryptowährungen über Broker-Apps handelt, zahlt mitunter deutlich mehr, als die beworbene Gebühr vermuten lässt. Eine neue Studie zeigt, bei welchem Anbieter Anleger besonders draufzahlen.

Niedrige Gebühren gehören zu den wichtigsten Verkaufsargumenten vieler Krypto-Broker. Eine neue Studie der Frankfurt School zeigt nun, wie weit beworbene Gebühren und tatsächliche Handelskosten auseinanderliegen können. Für die Untersuchung wurden über ein Jahr 2.088 reale Trades bei sechs großen Retailbrokern durchgeführt. BTC-ECHO war bei der Vorstellung der Ergebnisse am 1. September live dabei. Besonders auffällig ist ein beliebter Anbieter – und viele Nutzer bezahlen dort einen Aufpreis.

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