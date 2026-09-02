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Krypto-Broker im Test: Hier lauern versteckte Trading-Kosten

Wer Kryptowährungen über Broker-Apps handelt, zahlt mitunter deutlich mehr, als die beworbene Gebühr vermuten lässt. Eine neue Studie zeigt, bei welchem Anbieter Anleger besonders draufzahlen.

Dominic Döllel
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Krypto-Handel mit Bitcoin vor einem Kurschart sowie den Logos von N26, Bitpanda, Bison, Trade Republic, flatex und Smartbroker.

Beitragsbild: Shutterstock I Fotomontage

 | Diese sechs Krypto-Anbieter wurden getestet

Niedrige Gebühren gehören zu den wichtigsten Verkaufsargumenten vieler Krypto-Broker. Eine neue Studie der Frankfurt School zeigt nun, wie weit beworbene Gebühren und tatsächliche Handelskosten auseinanderliegen können. Für die Untersuchung wurden über ein Jahr 2.088 reale Trades bei sechs großen Retailbrokern durchgeführt. BTC-ECHO war bei der Vorstellung der Ergebnisse am 1. September live dabei. Besonders auffällig ist ein beliebter Anbieter – und viele Nutzer bezahlen dort einen Aufpreis.

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