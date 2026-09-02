Kiyosaki warnt vor einer Überschuldung und hat selbst Schulden in Milliardenhöhe. Was nach Doppelmoral klingt hat Strategie.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Robert Kiyosaki warnt vor Staatsverschuldung und empfiehlt Bitcoin sowie Sachwerte.

Der Unternehmer hat angeblich 1,2 Milliarden US-Dollar Schulden, die Teil seiner Investmentstrategie sind. â³

Kiyosakis Schulden betreffen ein gemeinsames Immobilienportfolio mit etwa 1.500 Wohnungen. â³

Die genaue Höhe seines persönlichen Anteils an den Verbindlichkeiten ist bislang unbekannt.

Der amerikanische Unternehmer und Bestsellerautor Robert Kiyosaki warnt seine Millionen Follower auf X vor einer ausufernden Staatsverschuldung und empfiehlt stattdessen, Bitcoin, Gold und andere Sachwerte zu kaufen. Jetzt sorgt die eigene Bilanz des „Rich Dad Poor Dad“-Autors für Aufsehen. Etwa 1,2 Milliarden US-Dollar Schulden hat der bekannte Bitcoin-Bulle nach eigenen Angaben angehäuft.

Kiyosakis Schulden sind nur halb so schlimm?

Bereits im Juni erklärte der 79-Jährige in einem Podcast die Höhe seiner Schulden und seine frühere Ehefrau und weiterhin Geschäftspartnerin Kim Kiyosaki bestätigte die Zahl nochmals. Sie schränkte allerdings ein, dass die Schulden nicht allein auf Robert Kiyosaki anfallen. Betroffen ist vielmehr ein gemeinsam mit anderen Investoren gehaltenes Immobilienportfolio mit etwa 1.500 Wohnungen.

'Rich Dad Poor Dad' self-help author Robert Kiyosaki is $1.2 billion in debt: report https://t.co/iHT8yvfmHn pic.twitter.com/ucxZyFkX5s — New York Post (@nypost) September 1, 2026

Den Kreditschulden stehen somit reale Immobilienwerte gegenüber, die laufende Einnahmen generieren sollen. Die Höhe von Kiyosakis persönlichem Anteil an den Verbindlichkeiten ist öffentlich bislang allerdings nicht bekannt. Sie dürften sich jedoch deutlich unter dem genannten Schuldenberg von 1,2 Milliarden US-Dollar bewegen.

Schulden sind Teil seiner Investmentstrategie

Die hohe Verschuldung ist dabei Bestandteil von Kiyosakis Anlagestrategie. Steigt der Wert einer Immobilie, nimmt er nach eigenen Angaben weitere Kredite auf deren gestiegenen Wert auf. Verkaufen muss er die Immobilien dafür nicht und die daraus erhaltenen Darlehensmittel gelten nicht als steuerpflichtiges Einkommen.

Zudem werden die einzelnen Investments über separate Gesellschaften strukturiert, sodass mögliche Probleme bei einem Projekt nicht zwangsläufig auf das gesamte Portfolio übergreifen. Die Strategie bleibt dennoch in höchstem Maße riskant. Sollten die Immobilienpreise einmal längere Zeit fallen oder die laufenden Einnahmen nicht mehr für die Zinsen und die Tilgung ausreichen, wird eine hohe Fremdfinanzierung schnell zum Problem.