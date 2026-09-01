Der Krypto-Markt versucht sich gegen die Schwäche am US-Aktienmarkt zu stemmen. Einzelne Altcoins entziehen sich der jüngsten Hängepartie und zeigen eine Outperformance. Reicht das für eine marktweite Trendumkehr gen Norden?

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin und viele Altcoins zeigen zu Wochenbeginn eine positive Kursentwicklung und erreichen neue Monatshochs. â³

Geringes Handelsvolumen und geopolitische Risiken könnten die Erholung jedoch abrupt beenden. â³

Während die Krypto-Leitwährung Bitcoin aktuell seitwärts tendiert, zeigen sich Teile des Krypto-Sektors weiter bullish. Allen voran Altcoins auf dem DeFi-Sektor gehören zu den Outperformern. Die Entwicklung des BTC-ECHO Musterdepots zeigt, welche Kryptowährungen mittelfristig weiteren Aufwind erfahren könnten.

Das Krypto-Portfolio umfasst stets acht bis zehn Coins und hält geplante Käufe und Kauflevels fest. Es bildet die Grundlage für eine systematische, transparente Investmentstrategie. Aktuell befindet sich das Portfolio noch im Aufbau.

Bitcoin und Altcoins im Makro-Check: Das bewegt die Kurse aktuell

Der Krypto-Markt bewegt sich in den letzten sieben Tagen mehrheitlich seitwärts. Die Dollarstärke nach der Rede des Fed-Chefs Kevin Warsh wirkt aktuell als Gegenwind für Gold und Silber sowie das digitale Gold Bitcoin. Der Vorsitzende der US-Zentralbank hält sich die Tür für Leitzinserhöhungen weiter offen. Kursstützend dürften hingegen die Bitcoin-Käufe von Michael Saylors Strategy sowie der Digital Asset Treasury Strive gewirkt haben.

Mit Blick auf das Musterdepot zeigen die überwiegende Mehrheit der Coins auf Wochensicht moderate Kursrückgänge. Die beiden größten Positionen in unserem Musterdepot, Bitcoin und Ethereum, notieren rund zwei Prozent leichter. Hingegen können Hyperliquid und Solana sich gegen den Konsolidierungstrend stemmen und jeweils gut zwei Prozent an Wert hinzugewinnen.

So ist das Krypto-Portfolio aktuell aufgestellt (100.000 US-Dollar Basis)

Unser Musterdepot beinhaltet die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung Bitcoin (BTC) sowie Positionen in Ethereum (ETH), Solana (SOL), Aave (AAVE), dem Binance Coin (BNB), Virtuals Protocol (VIRTUAL), Canton (CC), Ripple (XRP), Phala Network (PHA), Hyperliquid (HYPE) und den Venice Token (VVV). Um vom Hype um die Robinhood Chain zu profitieren, haben wir zudem eine Position in der größten dezentralen Exchange (DEX) im Ethereum Ökosystem, Uniswap (UNI), eröffnet. Zwar ist die Cash-Quote im Stablecoin Tether (USDT) damit erstmals unter die Schwelle von 25 Prozent gesunken, jedoch haben wir mit aktuell 23 Prozent Restliquidität noch genug Kapital an der Seitenlinie, um auf potenzielle Kursrücksetzer zu reagieren.

Das Musterdepot tendiert im Wochenvergleich gut ein Prozent leichter bei aktuell 105.746 US-Dollar.

Das BTC-ECHO Musterdepot verzeichnet einen leichten Rückgang

Das vollständige Portfolio könnt ihr euch in der BTC-ECHO App kostenlos selbst nachbauen. Dafür müsst ihr einfach nur die BTC-ECHO App im App Store oder Google Play Store herunterladen und im Reiter “Portfolio” alle oben gezeigten Coins hinzufügen.

Diese Transaktionen haben wir diese Woche durchgeführt

Die Robinhood Chain ist derzeit in aller Munde. Anleger schenken der neuen Ethereum Layer-2 Blockchain besondere Aufmerksamkeit. Das Handelsvolumen auf der Robinhood Chain erreichte zuletzt neue Rekordstände. Der Handel wird über die dezentrale Exchange Uniswap abgewickelt. Uniswap profitiert somit nicht nur vom steigenden Handelsvolumen des RWA-Sektors, sondern könnte auch einer der größten Gewinner des Memecoin-Hypes auf der Robinhood Chain werden. Uniswaps Einnahmen durch die signifikante Zunahme an Swaps auf der größten Ethereum-DEX sorgte zu Wochenbeginn für einen Kurssprung auf ein neues 7-Monatshoch, weshalb eine spekulative Position bei 5,05 US-Dollar aufgebaut wurde.

Wir haben Uniswap (UNI) gekauft I Quelle: BTC-ECHO

Krypto-Positionen im Fokus: Unsere Einzeleinschätzung

Bitcoin (BTC)

Bitcoin konsolidiert bei 78.679 US-Dollar zwischen 77.500 und 79.000 US-Dollar. Der Kurs liegt oberhalb von EMA20 und EMA50, der RSI notiert mit 53,79 Punkten neutral. Gleichzeitig signalisiert die Verengung der Bollinger-Bänder sinkende Volatilität und damit eine bevorstehende stärkere Kursbewegung.

Ein Ausbruch über 79.046 US-Dollar könnte Bitcoin zunächst in Richtung des Widerstands bei 81.479 US-Dollar führen. Fällt der Kurs hingegen unter die EMA50 bei 77.575 US-Dollar und das untere Bollinger-Band bei 77.318 US-Dollar, droht eine Korrektur. Solange die EMA50 hält, bleibt die kurzfristige Marktstruktur leicht bullisch.

Ethereum (ETH)

Ethereum notiert bei 2.472,21 US-Dollar und stabilisiert sich nach der jüngsten Volatilität. Der Kurs liegt oberhalb der EMA20 bei 2.460,82 US-Dollar und der EMA50 bei 2.430,80 US-Dollar, während der RSI mit 53,26 Punkten neutral bleibt. Die kurzfristige Struktur ist damit leicht bullisch, ohne Anzeichen einer Überhitzung.

Ein Ausbruch über das obere Bollinger-Band bei 2.495,56 US-Dollar könnte den Widerstand bei 2.566,53 US-Dollar in den Fokus rücken. Fällt ETH dagegen unter die EMA50 und anschließend unter 2.412,23 US-Dollar, würde sich das technische Bild eintrüben. Solange die Zone um 2.430 US-Dollar hält, bleibt die kurzfristige Aufwärtsstruktur intakt.

Solana (SOL)

Solana notiert bei 103,66 US-Dollar und konsolidiert nach dem jüngsten Rücksetzer. Der RSI liegt mit 51,71 Punkten im neutralen Bereich, während EMA20 bei 103,64 US-Dollar und EMA50 bei 100,81 US-Dollar eine leicht bullische Grundstruktur signalisieren.

Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026 In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest. Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden

Ein Ausbruch über 106,55 bis 107 US-Dollar könnte den Widerstand bei 110,60 US-Dollar in den Fokus rücken. Fällt SOL dagegen unter 101 US-Dollar und die EMA50, droht ein erneuter Test der 100-US-Dollar-Marke. Solange diese Zone hält, bleibt die kurzfristige Struktur neutral bis leicht bullisch.

Aave (AAVE)

Aave notiert bei 125,49 US-Dollar und bewegt sich in einer neutralen Marktstruktur mit leichter Aufwärtsneigung. Der Kurs liegt knapp über der EMA20 bei 125,10 US-Dollar, während der RSI mit 48,49 Punkten im neutralen Bereich liegt. Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 123,97 und 122,49 US-Dollar.

Ein Ausbruch über 128,30 bis 129,04 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 145,09 US-Dollar öffnen. Fällt AAVE dagegen unter 122,49 US-Dollar, droht eine Ausweitung der Korrektur in Richtung 119,72 bis 110 US-Dollar.

Binance Coin (BNB)

BNB notiert bei 693,46 US-Dollar und erholt sich nach dem jüngsten Rücksetzer. Der RSI liegt mit 50,56 Punkten im neutralen Bereich, während EMA20 und EMA50 knapp unterhalb des Kurses eine leicht bullische Struktur signalisieren.

Ein Ausbruch über 698,98 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 726,08 US-Dollar öffnen. Unterhalb von 683,46 US-Dollar droht dagegen neuer Verkaufsdruck bis in den Bereich von 670 US-Dollar.

Virtuals Protocol (VIRTUAL)

Virtuals notiert bei 0,6887 US-Dollar und zeigt kurzfristige Schwäche. Der Kurs liegt unter der EMA20 bei 0,6955 US-Dollar, während der RSI mit 47 Punkten im neutralen Bereich liegt. Wichtige Unterstützungen befinden sich bei 0,6710 und 0,6546 US-Dollar.

Ein Ausbruch über 0,6955 US-Dollar könnte eine Erholung in Richtung 0,73 US-Dollar einleiten. Fällt VIRTUAL dagegen unter 0,6710 US-Dollar, steigt das Risiko weiterer Kursverluste.

Canton (CC)

Die RWA-Blockchain Canton (CC) notiert mit 0,119 US-Dollar weiterhin unter der Schlüsselmarke bei 0,125 US-Dollar. Zwar hat sich der CC-Kurs seit Rückfall auf das Jahrestief bei 0,086 US-Dollar deutlich erholen können, erst eine Rückeroberung der EMA-200 bei 0,130 US-Dollar würde weiteres Aufwärtspotenzial aktivieren. Solange der RWA-Coin jedoch oberhalb des EMA-20 bei 0,112 US-Dollar taxiert, bestehen Chance für eine andauernde Kurserholung in den kommenden Wochen. Gelingt den Bullen eine Trendfortsetzung gen Norden, würde die Abrisskante bei 0,139 US-Dollar perspektivisch wieder in den Fokus geraten. Rutscht Canton hingegen nachhaltig unter den EMA-20 zurück, droht ein Rückfall bis an das Ausbruchslevel bei 0,103 US-Dollar.

Der RSI-Indikator kann sich mit einem Wert von 57 aktuell oberhalb des neutralen Bereichs behaupten und moderat gen Norden vorarbeiten. Das bullishe Momentum ist somit weiterhin intakt. Solange die neutrale Zone zwischen 55 und 45 nicht dynamisch unterschritten wird, besteht die Chance auf eine andauernde Erholungsbewegung.

Hyperliquid (HYPE)

Hyperliquid (HYPE) konnte in der Vorwoche auf ein neues Allzeithoch zulegen. Mit 83,87 US-Dollar notiert der Altcoin trotz anschließender Gewinnmitnahmen deutlich oberhalb seiner Höchststände aus dem Juni. Solange sich der HYPE-Kurs oberhalb des EM50-20 im 4-Stundenchart bei 80,75 US-Dollar stabilisieren kann, ist jederzeit mit einem weiteren Sprung über das Allzeithoch bei 86,80 US-Dollar in Richtung 92,74 US-Dollar zu planen. Kommt es hingegen zu einem Rückfall unter die Zwischentiefs bei 79,26 US-Dollar, rückt der Bereich um die alten Höchststände bei 76,95 wieder in den Fokus. Maximal wäre sogar ein Retest der 71,45 US-Dollar weiterhin nicht ausgeschlossen.

Der Momentum-Indikator RSI notiert 68 weiterhin im bullishen Terrain, jedoch zeigt sich eine abflauende Trendstärke. Eine Korrektur in die neutrale Zone wäre daher nicht verwunderlich und könnte in der Folge frisches Momentum aufbauen.

Ripple (XRP)

XRP notiert bei 1,387 US-Dollar und bewegt sich nach dem jüngsten Rücksetzer in einer Konsolidierungsphase. Der RSI liegt mit 48,24 Punkten im neutralen Bereich, während EMA20 und EMA50 eng beieinander verlaufen und auf eine ausgeglichene Marktstruktur hindeuten.

Ein Ausbruch über 1,41 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 1,45 bis 1,58 US-Dollar öffnen. Fällt XRP dagegen unter 1,35 US-Dollar, droht weiterer Abwärtsdruck bis in den Bereich von 1,32 bis 1,26 US-Dollar.

Phala Network (PHA)

Der Privacy AI-Coin Phala (PHA) schaffte es zuletzt mehrfach nicht, die Widerstandszone um das Vormonatshoch bei 0,0270 US-Dollar zu überwinden. Mit 0,0247 US-Dollar notiert der Kurs jedoch in Schlagdistanz zu diesem wichtigen Resist. Erst ein Sprung über das Vorwochenhoch würde frisches Anstiegspotenzial in Richtung 0,030 US-Dollar freisetzen. Gibt der PHA-Kurs hingegen den EMA-20 bei 0,0245 US-Dollar nachhaltig auf, droht sich die Abwärtsbewegung wieder zu beschleunigen. Der Altcoin könnte bis an das Ausbruchslevel vom 19. August bei 0,0221 US-Dollar zurückfallen.

Der RSI indiziert in den letzten Tagen fallendes Momentum. Mit aktuell 54 bewegt sich der Indikator jedoch weiterhin an der Oberkante der neutralen Zone und bietet damit Platz für eine weitere Anstiegsbewegung in den kommenden Handelswochen.

Venice Token (VVV)

Nachdem der Venice Token (VVV) zwischenzeitlich auf ein Mehrmonatshoch bei 18,64 US-Dollar geklettert war, kam es in der Folge zu einem 15-prozentigen Rücksetzer bis an die 15,73 US-Dollar. Mit aktuell 16,97 US-Dollar notiert der VVV-Kurs im Bereich seines EMA-20 im 4-Stundenchart. Erst ein nachhaltiger Sprung über die 17,82 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit einer bullishen Trendfortsetzung in Richtung Vorwochenhoch signifikant steigern. Weitet sich die Anstiegsbewegung in der Folge weiter gen Norden aus, wäre ein Durchmarsch in Richtung 19,38 US-Dollar vorstellbar. Maximal könnte der Kurs sogar in Richtung 20,87 US-Dollar zulegen. Sollte der VVV-Kurs hingegen unter den EMA-20 bei aktuell 16,92 US-Dollar wegbrechen, muss mit einem Retest des Zwischentiefs bei 15,72 US-Dollar gerechnet werden. Finden der Kurs auch hier keinen Halt, nimmt die Wahrscheinlichkeit bis an das Ausbruchslevel um den EMA-200 bei 14,67 US-Dollar weiter zu.

Der RSI ist zurück in die neutrale Zone abgerutscht. Das bullishe Momentum der Vorwoche wurde neutralisiert. Solange sich der Indikator im Bereich zwischen 55 und 45 stabilisiert, ist die Chance auf eine weitere Aufwärtsbewegung weiterhin gegeben.

Uniswap (UNI)

Uniswap notiert bei 5,37 US-Dollar und befindet sich in einem starken kurzfristigen Aufwärtstrend. Der RSI liegt mit 71,65 Punkten jedoch bereits im überkauften Bereich, während EMA20 und EMA50 die bullische Struktur bestätigen.

Ein Ausbruch über 5,49 US-Dollar könnte den Weg in Richtung 5,80 bis 6,00 US-Dollar öffnen. Fällt UNI dagegen unter die EMA20 bei rund 4,99 US-Dollar, wäre eine Korrektur bis 4,65 US-Dollar möglich.

Tether (USDT)

Der Stablecoin ist an den US-Dollar gekoppelt. Daher besteht keine Gefahr eines plötzlichen Wertverlusts.

Unsere aktuelle Krypto-Strategie

Der Krypto-Markt kann sich in Anbetracht fallender Kurse im US-Technologiesektor gut behaupten. Das Investoreninteresse scheint weiterhin vorhanden. Jedoch konnte Bitcoin die psychologische relevante Marke von 80.000 US-Dollar bislang nicht überwinden, weshalb die Gefahr einer Kurskonsolidierung im in Zwischenwahljahren schwächsten Handelsmonat an der Wallstreet unverändert vorstellbar ist.

Dass der Angst-Index (F&G) mit einem Wert von 69 wieder in den Gier-Modus gedreht ist, erhöht die Wahrscheinlichkeit einer zeitnahen Kurskonsolidierung bei Bitcoin und Co. Wir planen weiterhin erst bei einem erfolgreichen Retest charttechnisch wichtiger Unterstützungsniveaus einzelne Positionen im Musterdepot aufzustocken. Mit einer Cash-Quote von 23 Prozent haben wir unverändert ausreichend Feuerkraft.

Das erwartet uns diese Handelswoche

Im Anlegerfokus stehen zur Wochenmitte die Beschäftigungszahlen des Gehaltsabrechners ADP sowie das Beige Book der US-Notenbank Fed. Am Donnerstag werden der ISM-Index für den Dienstleistungssektor und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosengeld in den USA präsentiert. Zum Wochenschluss am Freitag blicken Investoren auf den US-Arbeitsmarktbericht (NFP) sowie die Arbeitslosenquote für den Vormonat. Aus der US-Berichtssaison melden Broadcom und Dell Technologies ihre neusten Quartalszahlen. Darüber hinaus warten Investoren auf die Rede des Fed-Mitglieds Waller am Donnerstagnachmittag. Der Notenbanker könnte der aktuellen Leitzinsdebatte zusätzliche Dynamik verleihen.

Welche Auswirkungen diese Daten auf Bitcoin und Co. haben könnten, erfahrt ihr hier: Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Redaktioneller Hinweis: Mit dem BTC-ECHO-Musterportfolio wollen wir euch eine Hilfestellung geben und bilden alle Kauflevels, Zielmarken und Transaktionen transparent ab – inklusive Historie, Performance-Tracking und strategischer Einordnung. Marktexperte Stefan Lübeck – seit über zehn Jahren als Trader und Chartanalyst tätig – ist der aktive Manager des Portfolios. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar und dient ausschließlich zu Informationszwecken.