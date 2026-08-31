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Makro-Wochenausblick 

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Neue US-Kerninflationsdaten sowie das jährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Stefan Lübeck
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Vor der Steinfassade der New Yorker Börse ist ein Straßenschild der Wall Street angebracht, das die Überschneidung von traditionellem Finanzwesen und modernen Vermögenswerten wie Bitcoin hervorhebt.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Auch in dieser Woche stehen Termine an, die die Krypto-Kurse beeinflussen könnten

Der Krypto-Markt legt in der abgelaufenen Handelswoche eine Verschnaufpause ein. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) gewinnt rund zwei Prozent hinzu und schließt im Bereich der 78.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) tendiert knapp drei Prozent fester um 2.500 US-Dollar. Der Altcoin Solana (SOL) weist mit zehn Prozent Kursplus auf 104 US-Dollar den stärksten Kursgewinn unter den zehn größten Kryptowährungen auf. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse im Krypto-Sektor bewegen könnten.

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