Neue US-Kerninflationsdaten sowie das jährliche Treffen der Notenbanker in Jackson Hole könnten die Kursentwicklung von Bitcoin (BTC) maßgeblich beeinflussen.

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Was wird für Bitcoin und Krypto diese Woche wichtig?

Der Krypto-Markt legt in der abgelaufenen Handelswoche eine Verschnaufpause ein. Die Krypto-Leitwährung Bitcoin (BTC) gewinnt rund zwei Prozent hinzu und schließt im Bereich der 78.000 US-Dollar. Ethereum (ETH) tendiert knapp drei Prozent fester um 2.500 US-Dollar. Der Altcoin Solana (SOL) weist mit zehn Prozent Kursplus auf 104 US-Dollar den stärksten Kursgewinn unter den zehn größten Kryptowährungen auf. Welche Wirtschaftsdaten in der neuen Handelswoche nun im Blick der Anleger stehen und die Kurse im Krypto-Sektor bewegen könnten.

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