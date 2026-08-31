Derzeit hoffen viele Bitcoin-Anleger auf eine Rückeroberung der 100.000 US-Dollarmarke. Aber Krypto-Milliardär Changpeng “CZ” Zhao erwartet Größeres – und erklärt warum.

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Markus Thielen äußert sich kritisch zur Bitcoin-Prognose von 1.000.000 US-Dollar bis 2030. â³

Binance-Gründer Changpeng Zhao zeigt sich optimistisch und glaubt an eine schnellere Kursentwicklung. â³ Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Erst kürzlich äußerte sich Markus Thielen, Forschungsleiter der Analysefirma 10x Research, kritisch zur ultra-bullishen Bitcoin-Kursprognose von 1.000.000 US-Dollar – zumindest bis zum Jahr 2030. Es handle sich um eine “unüberwindbare mathematische Hürde“, denn seinen Berechnungen zufolge müsste das Netzwerk dafür zusätzliche 15 Billionen US-Dollar an Nettozuflüssen anziehen, was etwa einem Viertel des Gesamtwerts des US-Aktienmarktes entspräche. Diese Art von massiver Kapitalumschichtung entbehre jeglicher historischer Grundlage. Nun verrät auch Binance-Gründer Changpeng “CZ” Zhao seine Meinung zur Bitcoin-Millionenprognose – und gibt sich langfristig optimistisch.

Es wäre eine gute Sache, wenn der Bitcoin-Kurs die 1.000.000 US-Dollarmarke erreichen würde. Und das wird auch passieren”, erklärt der Krypto-Milliardär auf der Nakamoto-Bühne der diesjährigen Bitcoin-Asia-Konferenz in Hongkong. Zhao denkt nicht, dass diese Entwicklung 25 Jahre brauchen wird: “Ich denke, es wird viel schneller gehen”. Da auch zwischen den Jahren 2030 und 2051 noch mehr als zwei Jahrzehnte liegen, handelt es sich um keinen direkten Widerspruch zu Thielen.

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Dem Binance-Gründer zufolge könnte die Krypto-Leitwährung in Hinblick auf die Marktkapitalisierung sogar an Gold vorbeiziehen. Die Allokation staatlicher Währungsreserven werde sich letztendlich in Richtung digitaler Vermögenswerte verlagern werde, wobei Bitcoin neben Ethereum und BNB mehr als 50 Prozent der strategischen Krypto-Bestände ausmachen dürfte.

Der Bitcoin-Sparplan als einfachste Option

Allerdings rät Zhao davon ab, seine persönliche BTC-Strategie nachzuahmen. Er selbst verkaufte im Jahr 2014 sein Apartment, um stattdessen Bitcoin zu kaufen. Den meisten Anlegern empfiehlt er heute einen Dollar-Cost-Averaging-Ansatz: “Nehmt einen kleinen Teil eures Einkommens – sagen wir 1, 5 oder 10 Prozent, was auch immer, ohne dass es euren Lebensstandard beeinträchtigt – und kauft regelmäßig ein bisschen was von der Kryptowährung, die euch gefällt”.

Sein Vermögen wird heute auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar geschätzt. Im April 2024 wurde Zhao wegen Verstößen gegen das US-Geldwäschegesetz zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt. Später begnadigte ihn die Donald Trump und begründete dies mit einer “politischen Verfolgung” durch die Biden-Regierung.