App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
2,29 T
Hyperliquid-Kurs72,17 0.16%
Bitcoin-Kurs68.321,59 1.49%
Ethereum-Kurs2.181,38 3.11%
XRP-Kurs1,22 1.48%
BNB-Kurs606,84 1.63%
Hyperliquid-Kurs72,17 0.16%
Solana-Kurs92,12 1.66%
TRON-Kurs0,293864 0.70%
Dogecoin-Kurs0,074193 0.78%
Cardano-Kurs0,176435 1.71%
Zcash-Kurs754,87 4.06%
Chainlink-Kurs10,13 2.57%
Pi Network-Kurs0,079066 -0.70%
Die Euphorie kehrt zurück 

Krypto-Bullrun voraus: Auf diese Coins setzen die BTC-ECHO Redakteure jetzt

Die Krypto-Kurse drehen wieder auf und Anleger wittern neue Renditechancen. Einige Coins könnten im nächsten Bullrun besonders stark profitieren. Das sind unsere Favoriten.

Tobias Zander
Teilen
Bitcoin kaufen
Krypto-Münzen vor grünem Chartbild

Beitragsbild: KI-Fotomontage

 | Diese Kryptowährungen werden nun besonders interessant

Die vergangenen Wochen zehrten an den Nerven der Krypto-Investoren. Der Bitcoin-Kurs stagnierte im Niemandsland zwischen 60.000 und 65.000 US-Dollar, die meisten Altcoins flogen unter dem Radar. Alle Augen waren stattdessen auf die enormen Kursanstiege der KI-Konzerne gerichtet. Umso glanzvoller fällt nun das Comeback des Krypto-Marktes aus – Bitcoin schnellte zuletzt wieder über 80.000 US-Dollar, Ethereum, XRP und andere Projekte legten teils noch stärker zu. Wer nun früh auf die richtigen Coins setzt, könnte vom kommenden Bullrun enorm profitieren. Doch wo bieten sich die größten Chancen? Welche Kryptowährungen sind jetzt besonders attraktiv bewertet? Das sind die Geheimtipps der BTC-ECHO Redaktion für die nächste große Rallye.

Jetzt weiterlesen mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Stark werbereduziert
Flexibel
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
Über 1,5 Millionen Leser vertrauen monatlich auf BTC-ECHO.
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Scott Bessent
US-Renditen bewegen BitcoinBitcoin-Kurs profitiert von US-Anleiherenditen: Hält der Effekt an?
Bitcoin-Münze und Quantencomputer-Symbolik
Das sagen die ExpertenDie Angst vor “Tag Q”: Wann könnten Quantencomputer Bitcoin angreifen?
Das Bild zeigt Christian Rieck
Professor Christian Rieck im InterviewBitcoins größte Stärke hat einen hohen Preis: Ist das Fiat-Geldsystem doch besser?
Regulierte Krypto-Börsen & Broker im Vergleich 2026
Hier vergleichen wir nur Krypto-Börsen und -Broker mit gültiger EU-Lizenz nach MiCA. Geprüft, reguliert, von über 10.000 echten Nutzern bewertet.
Jetzt zum MiCA-Börsen-Vergleich 2026
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Uniswap
4,63
15.57%
PancakeSwap
1,65
10.48%
SPX6900
0,497321
10.17%
Monero
429,89
7.45%
Morpho
2,18
5.47%
MemeCore
0,948551
5.16%
Lighter
3,16
4.48%
Mantle
0,466324
4.42%
VeChain
0,006083
4.19%
Sky
0,061439
4.11%
Figure Heloc
0,863104
-3.92%
JUST
0,082839
-3.21%
Official Trump
2,23
-2.56%
POL (ex-MATIC)
0,087850
-2.41%
Internet Computer
2,12
-1.78%
Ethereum Classic
6,47
-1.13%
Cosmos Hub
1,29
-1.06%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
1,00
-0.89%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
1,04
-0.89%
Pi Network
0,079066
-0.70%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren