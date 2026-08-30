Die Krypto-Kurse drehen wieder auf und Anleger wittern neue Renditechancen. Einige Coins könnten im nächsten Bullrun besonders stark profitieren. Das sind unsere Favoriten.

Krypto-Bullrun voraus: Auf diese Coins setzen die BTC-ECHO Redakteure jetzt

Krypto-Bullrun voraus: Auf diese Coins setzen die BTC-ECHO Redakteure jetzt

Die vergangenen Wochen zehrten an den Nerven der Krypto-Investoren. Der Bitcoin-Kurs stagnierte im Niemandsland zwischen 60.000 und 65.000 US-Dollar, die meisten Altcoins flogen unter dem Radar. Alle Augen waren stattdessen auf die enormen Kursanstiege der KI-Konzerne gerichtet. Umso glanzvoller fällt nun das Comeback des Krypto-Marktes aus – Bitcoin schnellte zuletzt wieder über 80.000 US-Dollar, Ethereum, XRP und andere Projekte legten teils noch stärker zu. Wer nun früh auf die richtigen Coins setzt, könnte vom kommenden Bullrun enorm profitieren. Doch wo bieten sich die größten Chancen? Welche Kryptowährungen sind jetzt besonders attraktiv bewertet? Das sind die Geheimtipps der BTC-ECHO Redaktion für die nächste große Rallye.

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