Quantencomputer werden als eines der größten Risiken für Bitcoin wahrgenommen. Wie weit der gefürchtete “Q Day” wirklich entfernt ist – und welche Konsequenzen er haben könnte.

Die Angst vor “Tag Q”: Wann könnten Quantencomputer Bitcoin angreifen?

Die Angst vor “Tag Q”: Wann könnten Quantencomputer Bitcoin angreifen?

Das sagen die Experten

Die Fortschritte bei der Entwicklung von Quantencomputern sorgen unter Bitcoin-Anlegern für Unbehagen. Schließlich gilt die Technologie als eine der wenigen verbliebenen Gefahren, welche die Kryptowährung langfristig ernsthaft bedrohen könnten. Selbst erfahrenen Bitcoinern bleibt angesichts der technischen Komplexität oft wenig mehr, als darauf zu hoffen, dass rechtzeitig eine Lösung gefunden wird. Doch wie nah ist der Q-Day wirklich, ab dem Quantencomputer Bitcoin effektiv angreifen könnten? Welche Coins wären besonders gefährdet und wie könnte man das Netzwerk langfristig schützen? Gegenüber BTC-ECHO stehen vier Experten Rede und Antwort.

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