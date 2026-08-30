Der Bitcoin-Kurs scheitert vorerst an 81.000 Dollar, aber macht Anlegern dennoch Hoffnung. Ein Krypto-Experte enthüllt nun die überraschende Rolle Südkoreas im nächsten Bullrun.

“Bitcoin ist jetzt im Bullenmarkt”: CryptoQuant-CEO erklärt den nächsten Höhepunkt

“Bitcoin ist jetzt im Bullenmarkt”: CryptoQuant-CEO erklärt den nächsten Höhepunkt

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Bitcoin hat die Anfangsphase eines neuen Bullenmarktes erreicht, laut CryptoQuant. â³

Der BTC-Kurs könnte über dem gleitenden 365-Tage-Durchschnitt schließen müssen, um dies zu bestätigen.

Südkorea spielt eine entscheidende Rolle im neuen Bitcoin-Zyklus, insbesondere hinsichtlich Spot ETFs. â³

Der CEO von CryptoQuant prognostiziert eine globale Institutionalisierung von Bitcoin. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Bitcoin ist in die Anfangsphase eines neuen Bullenmarktes eingetreten – heißt es in einem Report von CryptoQuant. Vor allem die makroökonomischen Impulse aus den USA, darunter die angekündigten Rückkäufe langfristiger Staatsanleihen, trieben den BTC-Kurs zeitweise auf 81.000 US-Dollar. Für eine “offizielle Bestätigung” muss Bitcoin laut der Krypto-Analysefirma jedoch über seinem gleitenden 365-Tage-Durchschnitt schließen, welcher derzeit bei rund 83.000 US-Dollar liegt. Auf Monatssicht konnte der BTC-Kurs um rund 20 Prozent zulegen und damit eine seit Juni dominierende Seitwärtsphase beenden.

Der Bitcoin-Kursverlauf im vergangenen Monat I Quelle: BTC-ECHO

Auch die sichtbare Spot-Nachfrage wuchs nach Angaben von CryptoQuant so schnell wächst wie seit Ende Dezember nicht mehr. Allerdings könnte der Bitcoin-Markt kurzfristig überhitzt sein, denn die nicht realisierte Gewinnmarge der Händler sei auf 20,5 Prozent gestiegen, den höchsten Stand seit Juni 2025. Ähnliche Gewinnniveaus hätten in der Vergangenheit dazu geführt, dass Trader ihre Gewinne realisierten, was den Verkaufsdruck erhöhte. Dementsprechend sind kurzfristige Bitcoin-Kursrücksetzer durchaus wahrscheinlich.

Die Rolle Südkoreas im neuen Bitcoin-Zyklus

Der CEO des Unternehmens, Ki Young Ju, äußert sich in einem X-Post persönlich zur neuen Bitcoin-Marktphase. Seiner Einschätzung zufolge wird der Höhepunkt des Zyklus “wahrscheinlich von institutionellem Kapital und ETFs außerhalb der USA” getragen werden. Insbesondere in der Krypto-affinen Nation Südkorea gebe es nach wie vor keinen Bitcoin Spot ETF, Privatanleger könnten keine ausländischen ETFs kaufen, und Unternehmen dürften derzeit nicht einmal Börsenkonten eröffnen. Wenn sich das ändert, könnte die bisherige US-Dominanz bei der Bitcoin Adoption schwinden und stattdessen eine “globale Institutionalisierung” beginnen.

Der Bullenmarktindikator hat wieder angeschlagen I Quelle: CryptoQuant

Neben Bitcoin wurde zuletzt vor allem XRP an den südkoreanischen Krypto-Börsen intensiv gehandelt. Für den CryptoQuant-CEO ist klar, dass künftig “immer mehr Institutionen BTC als strategischen Vermögenswert halten” werden, und dass sich der Zugang in den vielen Ländern verbessern wird, in denen es noch keine Spot ETFs gibt. Seine Prognose für das nächste Zyklus-Top: “Der Höhepunkt könnte dann erreicht sein, wenn ein Bankangestellter einer Regionalbank in Südkorea einer Großmutter einen Bitcoin Spot ETF für ihre Ersparnisse empfiehlt”.