Nach der jüngsten Bitcoin-Rallye scheint der Druck auf MicroStrategy vorerst nachzulassen. Arthur Hayes bleibt dennoch skeptisch und sieht für Michael Saylors Strategie ein grundsätzliches Problem. Ist das Erfolgsmodell vorbei?

Arthur Hayes und Peter Schiff einig: “MicroStrategy kaufen ergibt überhaupt keinen Sinn”

Arthur Hayes und Peter Schiff einig: “MicroStrategy kaufen ergibt überhaupt keinen Sinn”

Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten Tagen deutlich gestiegen und hat zwischenzeitlich sogar die Marke von über 80.000 US-Dollar durchbrochen. Das führt nicht nur bei den Investoren zur Euphorie, auch Michael Saylor kann aufatmen. Denn: Die über 840.000 Bitcoin von Strategy (ehemals MicroStrategy) stehen wieder im Buchgewinn, die MSTR-Aktie hat auf Monatssicht rund 37 Prozent zugelegt und das Unternehmen verfügt über knapp 6,7 Milliarden US-Dollar an Cash-Reserven. Die scharfen Warnungen der vergangenen Wochen, sie sind verraucht – möchte man meinen. Aber BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes hält die Erholung für nebensächlich. Seiner Ansicht nach hat Strategy ein Problem, das selbst ein Bitcoin-Kurs von 200.000 US-Dollar nicht lösen würde.

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