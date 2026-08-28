Seit der Einführung der ersten Ethereum Sport ETFs im Juli 2024 können auch institutionelle Anleger über regulierte Börsenprodukte an der Kursentwicklung der Kryptowährung teilhaben. Auf zusätzliche Erträge durch das Staken ihrer Coins mussten ETF-Investoren jedoch lange Zeit verzichten. Inzwischen integrieren aber immer mehr Vermögensverwalter die Möglichkeit des Stakings in ihre Produkte. Welchen Einfluss haben die neuen Angebote auf den ETH-Preis? Die naheliegende Antwort wäre, dass es zu mehr Kaufdruck infolge einer höheren Nachfrage und einer Abnahme ds liquiden ETH-Angebots kommt. Ganz so einfach ist die Rechnung allerdings nicht.
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