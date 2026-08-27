Die Kryptowährung Solana (SOL) schreitet weiter gen Norden. Welche Kursmarken für einen neuen Bullenmarkt relevant sind, zeigt die neue charttechnische Kursanalyse.

Solana-Kursanalyse: Ist der bullishe Trendwechsel geglückt?

Solana-Kursanalyse: Ist der bullishe Trendwechsel geglückt?

Der Kurs der Highspeed-Blockchain Solana (SOL) ist vorerst zurück über der psychologisch relevanten Marke von 100 US-Dollar. Nachdem die Kryptowährung in der Vorwoche die 200-Tagelinie überwinden konnte, versuchen die Bullen aktuell eine Trendfortsetzung zu initiieren. Aus Anlegersicht rücken jetzt die folgenden Kursniveaus auf der Ober- und Unterseite in den Fokus.

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