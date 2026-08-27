Langfristiger Vermögensaufbau beginnt mit einer klaren Strategie und einem passenden Portfolio. Im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Börsenprofi Christian W. Röhl, welche Fehler Anleger vermeiden sollten und ab wann ein Investment in Bitcoin sinnvoll sein kann.
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