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Darum gehört Bitcoin für Christian W. Röhl ins Portfolio

Christian W. Röhl blickt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung an den Finanzmärkten zurück. Dabei hat er erlebt, wie sehr sich Märkte verändern können und welche Grundsätze trotzdem Bestand haben.

Josip Filipovic
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Das Bild zeigt Christian W. Röhl

Beitragsbild: Scalable I KI-bearbeitet

 | Seit Jahrzehnten beschäftigt sich Röhl professionell mit Börse und Geldanlage

Langfristiger Vermögensaufbau beginnt mit einer klaren Strategie und einem passenden Portfolio. Im exklusiven Gespräch mit BTC-ECHO erklärt Börsenprofi Christian W. Röhl, welche Fehler Anleger vermeiden sollten und ab wann ein Investment in Bitcoin sinnvoll sein kann.

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