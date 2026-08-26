Die Krypto-Projekte NEAR und TAO gelten als KI-Token, sind aber womöglich weniger KI-Investment als vielfach vermutet. Diese Unterschiede sollten Anleger kennen.

Nvidia als KI-Wette: Sind NEAR und TAO echte Alternativen?

Nvidia als KI-Wette: Sind NEAR und TAO echte Alternativen?

Künstliche Intelligenz ist längst zu einem der wichtigsten Investmentnarrative an den Kapitalmärkten geworden. Wenn Nvidia heute Abend seine Quartalszahlen vorlegt, dürfte sich erneut zeigen, wie viel Kapital noch immer in den KI-Boom fließt. Auch am Krypto-Markt versuchen Projekte wie NEAR oder Bittensor TAO von diesem Trend zu profitieren.

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