Künstliche Intelligenz ist längst zu einem der wichtigsten Investmentnarrative an den Kapitalmärkten geworden. Wenn Nvidia heute Abend seine Quartalszahlen vorlegt, dürfte sich erneut zeigen, wie viel Kapital noch immer in den KI-Boom fließt. Auch am Krypto-Markt versuchen Projekte wie NEAR oder Bittensor TAO von diesem Trend zu profitieren.
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