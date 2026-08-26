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Krypto trifft KI 

Nvidia als KI-Wette: Sind NEAR und TAO echte Alternativen?

Die Krypto-Projekte NEAR und TAO gelten als KI-Token, sind aber womöglich weniger KI-Investment als vielfach vermutet. Diese Unterschiede sollten Anleger kennen.

Jan-Malte Minnerup
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Smartphone zeigt Logo von Nvidia

Beitragsbild: Shutterstock

 | KI-Token bleiben eng an Bitcoin gekoppelt

Künstliche Intelligenz ist längst zu einem der wichtigsten Investmentnarrative an den Kapitalmärkten geworden. Wenn Nvidia heute Abend seine Quartalszahlen vorlegt, dürfte sich erneut zeigen, wie viel Kapital noch immer in den KI-Boom fließt. Auch am Krypto-Markt versuchen Projekte wie NEAR oder Bittensor TAO von diesem Trend zu profitieren.

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