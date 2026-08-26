Einer der stärksten Short Squeezes des Jahres hat den Bitcoin-Kurs ordentlich angeschoben. Nach dem schnellen Anstieg stellt sich nun die Frage, welche Marken bei einer möglichen Korrektur interessant werden.

Droht Bitcoin nach der Euphorie jetzt die Ernüchterung?

Droht Bitcoin nach der Euphorie jetzt die Ernüchterung?

Bitcoin konnte mit dem Erreichen der 80.000 US-Dollarmarke gleich mehrere wichtige Hürden hinter sich lassen, sodass sich die Stimmung am Markt innerhalb weniger Tage komplett drehte. Freie Fahrt hat die Krypto-Leitwährung damit aber noch nicht, denn schon knapp über dem aktuellen Kurs wartet der nächste Widerstand, der erneut für Gewinnmitnahmen sorgen könnte. Was die On-Chain-Daten jetzt über die weitere Kursentwicklung verraten.

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