App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
2,30 T
Hyperliquid-Kurs70,92 2.59%
Bitcoin-Kurs67.742,16 -2.08%
Ethereum-Kurs2.111,04 -1.77%
XRP-Kurs1,23 -5.27%
BNB-Kurs596,22 -2.95%
Hyperliquid-Kurs70,92 2.59%
Solana-Kurs83,18 -4.80%
TRON-Kurs0,290351 -1.67%
Dogecoin-Kurs0,074367 -6.52%
Cardano-Kurs0,180573 -7.39%
Zcash-Kurs677,28 -7.30%
Chainlink-Kurs9,77 -3.41%
Pi Network-Kurs0,077464 -0.15%
On-Chain-Analyse 

Droht Bitcoin nach der Euphorie jetzt die Ernüchterung?

Einer der stärksten Short Squeezes des Jahres hat den Bitcoin-Kurs ordentlich angeschoben. Nach dem schnellen Anstieg stellt sich nun die Frage, welche Marken bei einer möglichen Korrektur interessant werden.

Louis Blümlein
Teilen
Bitcoin kaufen
Bitcoin-Münze

Beitragsbild: Shutterstock

 | Die Bitcoin-Erholung könnte nun auf Widerstände treffen

Bitcoin konnte mit dem Erreichen der 80.000 US-Dollarmarke gleich mehrere wichtige Hürden hinter sich lassen, sodass sich die Stimmung am Markt innerhalb weniger Tage komplett drehte. Freie Fahrt hat die Krypto-Leitwährung damit aber noch nicht, denn schon knapp über dem aktuellen Kurs wartet der nächste Widerstand, der erneut für Gewinnmitnahmen sorgen könnte. Was die On-Chain-Daten jetzt über die weitere Kursentwicklung verraten.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+
  • Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)
  • Monatlich kündbar
Flexibel
30 Tage
1 €
danach 9,90 € monatlich
Jetzt testen
50 % Rabatt
12 Monate
59,90 €
nur 5,00 € monatlich
Geld sparen
Zahlungsmöglichkeiten
  • VISA
  • PayPal
  • Pay
  • Pay
  • SEPA
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Ethereum-Münze vor steigendem Chartbild
KursanalyseEthereum-Analyse: Darum müssen die Bullen den Trendwechsel bestätigen
Eine Solana-Münze vor einem bunten Hintergrund
32 Prozent in 7 TagenSolana ist zurück über 100 US-Dollar: Das müssen Anleger jetzt wissen
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und die irische Flagge
Energie bleibt liegenBitcoin statt Stromverschwendung? Irische Studie zeigt überraschendes Potenzial
Bitcoin kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Bitcoin (BTC) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Bitcoin (BTC) kaufen Leitfaden
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Rain
0,015183
20.48%
MemeCore
1,01
3.52%
Hyperliquid
70,92
2.59%
POL (ex-MATIC)
0,103865
1.96%
Venice Token
14,82
1.38%
Aster
0,604428
1.04%
World Liberty Financial
0,050391
0.82%
Pump.fun
0,004183
0.09%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
1,01
0.09%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
1,05
0.09%
Bitway
0,345635
-11.23%
Official Trump
1,91
-9.97%
Ethena
0,122031
-9.43%
Pepe
0,000003
-9.15%
Pudgy Penguins
0,008156
-9.15%
Stellar
0,157257
-7.98%
Morpho
2,13
-7.98%
XDC Network
0,024091
-7.52%
Sui
0,656373
-7.47%
Cardano
0,180573
-7.39%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren