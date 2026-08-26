Bitcoin konnte mit dem Erreichen der 80.000 US-Dollarmarke gleich mehrere wichtige Hürden hinter sich lassen, sodass sich die Stimmung am Markt innerhalb weniger Tage komplett drehte. Freie Fahrt hat die Krypto-Leitwährung damit aber noch nicht, denn schon knapp über dem aktuellen Kurs wartet der nächste Widerstand, der erneut für Gewinnmitnahmen sorgen könnte. Was die On-Chain-Daten jetzt über die weitere Kursentwicklung verraten.
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