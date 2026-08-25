Solana ist zurück über der Marke von 100 US‑Dollar. Rückenwind erhält SOL aber nicht nur vom Krypto-Markt. Kann der Kurs weiter steigen?

Solana ist zurück über 100 US-Dollar: Das müssen Anleger jetzt wissen

Solana ist zurück über 100 US-Dollar: Das müssen Anleger jetzt wissen

KI-Zusammenfassung lesen KI-Zusammenfassung lesen Zusammenfassung wird erstellt… Solana hat die Marke von 100 US-Dollar erneut überschritten und verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen Kursanstieg von sieben Prozent. â³

Die Blockproduktion wurde durch eine verkürzte Slot Time beschleunigt, um Transaktionen schneller zu bestätigen. â³

Der Bitwise Solana Staking ETF erreichte ein Handelsvolumen von 108 Millionen US-Dollar, den höchsten Tageswert seiner Geschichte. â³

Trotz der Kursrallye liegt der aktuelle Preis noch deutlich unter dem Allzeithoch von 294 US-Dollar. Erhalte tägliche frische Analysen zu allen Top-Coins Zur Kursanalyse

Solana hatte die Marke von 100 US-Dollar bereits am vergangenen Freitag durchbrochen und steht nach einem Rücksetzer am Wochenende nun erneut über der psychologisch wichtigen Marke. In den vergangenen 24 Stunden hat der Kurs um sieben Prozent zugelegt, auf Wochensicht beträgt das Plus 32 Prozent. Unterstützung erhält SOL derzeit gleich von mehreren Seiten.

Solana beschleunigt die Blockproduktion

Seit vergangenem Freitag arbeitet Solana mit einer kürzeren Slot Time. Statt bislang 400 Millisekunden beträgt das Zeitfenster, in dem ein Validator einen Block produzieren kann, nun 350 Millisekunden. Damit sollen vor allem Transaktionen schneller bestätigt werden. Die Datenmenge, die das Netzwerk verarbeitet, steigt dadurch aber nicht automatisch.

Die Umstellung ist der erste von vier geplanten Schritten. Langfristig soll die Slot Time auf 200 Millisekunden sinken. Einen Termin für die nächste Reduzierung auf 300 Millisekunden gibt es bislang nicht. Zunächst wollen die Entwickler beobachten, wie stabil das Netzwerk mit der neuen Einstellung arbeitet. Sollte die Zahl verpasster Blöcke zu stark steigen, können weitere Schritte angehalten werden.

Bitwise Solana ETF mit höchstem Tageswert jemals

Auch am Kapitalmarkt wächst das Interesse, sodass der Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) am gestrigen Montag ein Handelsvolumen von 108 Millionen US-Dollar erreichte. Laut Bitwise-Präsident Teddy Fusaro war das der höchste Tageswert, den ein Solana ETF bislang überhaupt erzielen konnte.

Highest volume day of any @solana ETF ever for $BSOL (Bitwise Solana Staking ETF) today..



Over $108 mm in traded volume, and over $261 mm total over the past 4 trading sessions. pic.twitter.com/EeaQOQ00CP — Teddy Fusaro (@teddyfuse) August 25, 2026

Trotz der jüngsten Kursrallye notiert SOL noch deutlich unter seinem Rekordstand. Das Allzeithoch von 294 US-Dollar aus dem Januar 2025 liegt rund 66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Welche Kursmarken jetzt wichtig werden, lest ihr hier: Solana-Kursanalyse: Gelingt den Bullen ein nachhaltiger Ausbruch?



