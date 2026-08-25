App herunterladen
App holen
Advertise
BTC-ECHO
Trade Krypto smarter
MiCA konform und reguliert
2,31 T
Hyperliquid-Kurs68,78 0.37%
Bitcoin-Kurs67.827,86 1.22%
Ethereum-Kurs2.125,27 -0.41%
XRP-Kurs1,27 -0.77%
BNB-Kurs598,15 -0.69%
Hyperliquid-Kurs68,78 0.37%
Solana-Kurs84,59 3.21%
TRON-Kurs0,293691 -0.34%
Dogecoin-Kurs0,077535 -1.64%
Cardano-Kurs0,187771 -1.46%
Zcash-Kurs715,64 -0.17%
Chainlink-Kurs9,91 -1.07%
Pi Network-Kurs0,076858 0.55%
32 Prozent in 7 Tagen 

Solana ist zurück über 100 US-Dollar: Das müssen Anleger jetzt wissen

Solana ist zurück über der Marke von 100 US‑Dollar. Rückenwind erhält SOL aber nicht nur vom Krypto-Markt. Kann der Kurs weiter steigen?

Dominic Döllel
Teilen
Bitcoin kaufen
Eine Solana-Münze vor einem bunten Hintergrund

Beitragsbild: Shutterstock

 | Solana ist zurück über 100 US-Dollar

Solana hatte die Marke von 100 US-Dollar bereits am vergangenen Freitag durchbrochen und steht nach einem Rücksetzer am Wochenende nun erneut über der psychologisch wichtigen Marke. In den vergangenen 24 Stunden hat der Kurs um sieben Prozent zugelegt, auf Wochensicht beträgt das Plus 32 Prozent. Unterstützung erhält SOL derzeit gleich von mehreren Seiten.

Solana beschleunigt die Blockproduktion

Seit vergangenem Freitag arbeitet Solana mit einer kürzeren Slot Time. Statt bislang 400 Millisekunden beträgt das Zeitfenster, in dem ein Validator einen Block produzieren kann, nun 350 Millisekunden. Damit sollen vor allem Transaktionen schneller bestätigt werden. Die Datenmenge, die das Netzwerk verarbeitet, steigt dadurch aber nicht automatisch.

Die Umstellung ist der erste von vier geplanten Schritten. Langfristig soll die Slot Time auf 200 Millisekunden sinken. Einen Termin für die nächste Reduzierung auf 300 Millisekunden gibt es bislang nicht. Zunächst wollen die Entwickler beobachten, wie stabil das Netzwerk mit der neuen Einstellung arbeitet. Sollte die Zahl verpasster Blöcke zu stark steigen, können weitere Schritte angehalten werden.

Bitwise Solana ETF mit höchstem Tageswert jemals

Auch am Kapitalmarkt wächst das Interesse, sodass der Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) am gestrigen Montag ein Handelsvolumen von 108 Millionen US-Dollar erreichte. Laut Bitwise-Präsident Teddy Fusaro war das der höchste Tageswert, den ein Solana ETF bislang überhaupt erzielen konnte.

Trotz der jüngsten Kursrallye notiert SOL noch deutlich unter seinem Rekordstand. Das Allzeithoch von 294 US-Dollar aus dem Januar 2025 liegt rund 66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Welche Kursmarken jetzt wichtig werden, lest ihr hier: Solana-Kursanalyse: Gelingt den Bullen ein nachhaltiger Ausbruch?

Solana (SOL) kaufen – Leitfaden & Anbieter 2026
In unserem kostenlosen BTC-ECHO Leitfaden zeigen wir dir, wie du sicher und Schritt für Schritt in Solana (SOL) investieren kannst. Außerdem erklären wir, worauf du beim Kauf von Kryptowährungen achten solltest.
Jetzt zum Solana (SOL) kaufen Leitfaden
BTC-ECHO Plus+ Inhalte
Das Bild zeigt eine Bitcoin-Münze und die irische Flagge
Energie bleibt liegenBitcoin statt Stromverschwendung? Irische Studie zeigt überraschendes Potenzial
Dr. André Dragosch, im Hintergrund eine Bitcoin-Münze
Fünf Fragen, fünf AntwortenSteigt der Bitcoin-Kurs auf 10 Millionen US-Dollar? Was bis 2040 passieren müsste
Blockchain-Vergleich
On-Chain-DatencheckBitcoin, Ethereum, Solana oder XRP: Welche Blockchain wird wirklich genutzt?
Mehr zum Thema
Verwandte Themen
Bitway
0,388210
12.93%
Injective
5,05
8.29%
POL (ex-MATIC)
0,104921
8.02%
Monero
384,01
5.95%
MemeCore
1,01
4.70%
Jupiter
0,187191
4.35%
Rain
0,012458
3.35%
Solana
84,59
3.21%
Aster
0,601307
1.94%
Ethereum Classic
6,80
1.42%
Ethena
0,128644
-7.15%
Aave
110,28
-6.07%
Official Trump
2,04
-5.37%
Ether.fi
0,515778
-4.88%
Morpho
2,28
-4.80%
Canton
0,103500
-4.78%
Pump.fun
0,004065
-4.40%
Flare
0,005788
-4.34%
Arbitrum
0,081663
-4.05%
Sui
0,685869
-3.43%
Alle Kurse
Das könnte dich auch interessieren