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Kursanalyse 

Solana-Kursanalyse: Gelingt den Bullen ein nachhaltiger Ausbruch?

Die Kryptowährung Solana (SOL) springt auf ein neues Monatshoch. Folgende Kursmarken kommen jetzt in den Anlegerfokus. Diese Kursanalyse zeigt die möglichen Kursszenarrien.

Stefan Lübeck
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Ein Solana-Münz-Stapel ist vor einem grünen Chart zu sehen.

Beitragsbild: Shutterstock

 | Der Altcoin Solana (SOL) zeigt sich seit Wochenbeginn von seiner bullishen Seite

Die Kryptowährung Solana (SOL) notiert aktuell auf einem neuen Monatshoch bei 81 US-Dollar. Damit konnte die Rangeverengung des Altcoins der letzten Wochen explosiv gen Norden aufgelöst werden. Die jüngste Stärke der Highspeed-Blockchain könnte das Chartbild nachhaltig aufhellen. Diese charttechnische Kursanalyse zeigt die nächsten wichtigen Zielmarken bei anhaltender Trendfortsetzung gen Norden.

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