Die Kryptowährung Solana (SOL) notiert aktuell auf einem neuen Monatshoch bei 81 US-Dollar. Damit konnte die Rangeverengung des Altcoins der letzten Wochen explosiv gen Norden aufgelöst werden. Die jüngste Stärke der Highspeed-Blockchain könnte das Chartbild nachhaltig aufhellen. Diese charttechnische Kursanalyse zeigt die nächsten wichtigen Zielmarken bei anhaltender Trendfortsetzung gen Norden.
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