Die Kryptowährung Solana (SOL) springt auf ein neues Monatshoch. Folgende Kursmarken kommen jetzt in den Anlegerfokus. Diese Kursanalyse zeigt die möglichen Kursszenarrien.

Solana-Kursanalyse: Gelingt den Bullen ein nachhaltiger Ausbruch?

Solana-Kursanalyse: Gelingt den Bullen ein nachhaltiger Ausbruch?

Die Kryptowährung Solana (SOL) notiert aktuell auf einem neuen Monatshoch bei 81 US-Dollar. Damit konnte die Rangeverengung des Altcoins der letzten Wochen explosiv gen Norden aufgelöst werden. Die jüngste Stärke der Highspeed-Blockchain könnte das Chartbild nachhaltig aufhellen. Diese charttechnische Kursanalyse zeigt die nächsten wichtigen Zielmarken bei anhaltender Trendfortsetzung gen Norden.

Weiter mit BTC-ECHO Plus+ Zugriff auf alle Inhalte (Web & App)

Monatlich kündbar Flexibel 30 Tage 1 € danach 9,90 € monatlich Jetzt testen 50 % Rabatt 12 Monate 59,90 € nur 5,00 € monatlich Geld sparen Zahlungsmöglichkeiten VISA



Pay Pal

Pay

Pay

SEPA Bereits Plus+ Mitglied? Hier anmelden